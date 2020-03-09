النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الربيعي" مؤكداً لـ"سبق": المريض فُحص وتأكدنا من سلامته والطائف خالية من "كورونا"

بعد تناقل أشخاص خطاباً طلب حضوره والموجّه لجهة أمنية

أكد المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الرببعي، أنهُ لم تُسجِّل الطائف حالات مؤكدة -ولله الحمد- لفيروس "كورونا" المستجد، معتبراً أن كل الإجراءات القائمة هي في إطارها الاحترازي فقط.

وأشار "الربيعي" إلى أن هناك تنسيقاً من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية؛ لفرض الإجراء الصحي الكامل بحق حالات قد تستدعي مزيداً من التأكيد، مستشهداً بما حدث مع الحالة التي تناقل أشخاص خطاباً طلب حضورها، والموجهة لجهة أمنية، بعد هروب صاحبها من أحد المراكز الصحية، ونشرت "سبق" تفاصيلها.

وزاد في حديثه عنها مُطمئناً الجميع: "المريض غادر أحد المراكز، رافضاً الخضوع لمزيد من الفحوص، وتمت إعادته خلال وقت قصير لاستكمال الفحوص، وتبين سلامته ليغادر المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي".

صحة الطائف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الربيعي" مؤكداً لـ"سبق": المريض فُحص وتأكدنا من سلامته والطائف خالية من "كورونا"
سبق

أكد المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الرببعي، أنهُ لم تُسجِّل الطائف حالات مؤكدة -ولله الحمد- لفيروس "كورونا" المستجد، معتبراً أن كل الإجراءات القائمة هي في إطارها الاحترازي فقط.

وأشار "الربيعي" إلى أن هناك تنسيقاً من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية؛ لفرض الإجراء الصحي الكامل بحق حالات قد تستدعي مزيداً من التأكيد، مستشهداً بما حدث مع الحالة التي تناقل أشخاص خطاباً طلب حضورها، والموجهة لجهة أمنية، بعد هروب صاحبها من أحد المراكز الصحية، ونشرت "سبق" تفاصيلها.

وزاد في حديثه عنها مُطمئناً الجميع: "المريض غادر أحد المراكز، رافضاً الخضوع لمزيد من الفحوص، وتمت إعادته خلال وقت قصير لاستكمال الفحوص، وتبين سلامته ليغادر المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي".

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
04:33 PM

"الربيعي" مؤكداً لـ"سبق": المريض فُحص وتأكدنا من سلامته والطائف خالية من "كورونا"

بعد تناقل أشخاص خطاباً طلب حضوره والموجّه لجهة أمنية

A A A
فهد العتيبي - الطائف
1
4,999

أكد المتحدث الإعلامي لـ"صحة الطائف" عبدالهادي الرببعي، أنهُ لم تُسجِّل الطائف حالات مؤكدة -ولله الحمد- لفيروس "كورونا" المستجد، معتبراً أن كل الإجراءات القائمة هي في إطارها الاحترازي فقط.

وأشار "الربيعي" إلى أن هناك تنسيقاً من خلال مركز القيادة والسيطرة مع الجهات الأمنية؛ لفرض الإجراء الصحي الكامل بحق حالات قد تستدعي مزيداً من التأكيد، مستشهداً بما حدث مع الحالة التي تناقل أشخاص خطاباً طلب حضورها، والموجهة لجهة أمنية، بعد هروب صاحبها من أحد المراكز الصحية، ونشرت "سبق" تفاصيلها.

وزاد في حديثه عنها مُطمئناً الجميع: "المريض غادر أحد المراكز، رافضاً الخضوع لمزيد من الفحوص، وتمت إعادته خلال وقت قصير لاستكمال الفحوص، وتبين سلامته ليغادر المستشفى بعد الاطمئنان على وضعه الصحي".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,096
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,160
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,178
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,264

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة