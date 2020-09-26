"الشمري" يحتفل بزواجه في رفحاء
احتفل الشيخ أحمد بن مزعل اللاحقي الشمري، بزواجه، أمس، في منزله بمحافظة رفحاء.
حضر الحفل عدد من الأقارب والشخصيات والمسؤولين، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد.
وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعريس، متمنّين له التوفيق في حياته الزوجية.
"الشمري" يحتفل بزواجه في رفحاء
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-09-26
احتفل الشيخ أحمد بن مزعل اللاحقي الشمري، بزواجه، أمس، في منزله بمحافظة رفحاء.
حضر الحفل عدد من الأقارب والشخصيات والمسؤولين، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد.
وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعريس، متمنّين له التوفيق في حياته الزوجية.
26 سبتمبر 2020 - 9 صفر 1442
03:32 PM
"الشمري" يحتفل بزواجه في رفحاء
احتفل الشيخ أحمد بن مزعل اللاحقي الشمري، بزواجه، أمس، في منزله بمحافظة رفحاء.
حضر الحفل عدد من الأقارب والشخصيات والمسؤولين، وسط إجراءات احترازية ووقائية من فيروس كورونا المستجد.
وقدم الجميع التهاني والتبريكات للعريس، متمنّين له التوفيق في حياته الزوجية.