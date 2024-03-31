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خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت ونائب رئيس الوزراء العماني وحاكم الفجيرة

جرى استعراض العلاقات الأخوية ومستجدات الأحداث في المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مقر إقامته بتونس مساء اليوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

وحضره من الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بتونس، مساء اليوم، السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان، والذي نقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما حمله الملك المفدى نقل تحياته لجلالته.

وجرى خلال الاستقبال الحديث عن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

كذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بتونس، مساء اليوم ، الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، والذي نقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى نقل تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي .

حضر الاستقبال: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضره من الجانب الإماراتي: وزير الدولة لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف الهاجري، ومدير صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي، ومستشار حاكم الفجيرة سعيد الرقباني، ومدير عام ديوان الحاكم محمد الضنحاني، وسفير الإمارات لدى تونس محمد المنصوري.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت ونائب رئيس الوزراء العماني وحاكم الفجيرة
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مقر إقامته بتونس مساء اليوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

وحضره من الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بتونس، مساء اليوم، السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان، والذي نقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما حمله الملك المفدى نقل تحياته لجلالته.

وجرى خلال الاستقبال الحديث عن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

كذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بتونس، مساء اليوم ، الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، والذي نقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى نقل تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي .

حضر الاستقبال: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضره من الجانب الإماراتي: وزير الدولة لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف الهاجري، ومدير صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي، ومستشار حاكم الفجيرة سعيد الرقباني، ومدير عام ديوان الحاكم محمد الضنحاني، وسفير الإمارات لدى تونس محمد المنصوري.

30 مارس 2019 - 23 رجب 1440
11:34 PM
اخر تعديل
31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
08:58 AM

خادم الحرمين يستقبل أمير الكويت ونائب رئيس الوزراء العماني وحاكم الفجيرة

جرى استعراض العلاقات الأخوية ومستجدات الأحداث في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مقر إقامته بتونس مساء اليوم الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة، وآفاق التعاون بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

حضر الاستقبال الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

وحضره من الجانب الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير المالية الدكتور نايف فلاح الحجرف، وعدد من المسؤولين.

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بتونس، مساء اليوم، السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لجلالة سلطان عُمان، والذي نقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان، فيما حمله الملك المفدى نقل تحياته لجلالته.

وجرى خلال الاستقبال الحديث عن العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها بالإضافة إلى مستجدات الأحداث في المنطقة.

كذلك استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بتونس، مساء اليوم ، الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة، والذي نقل لخادم الحرمين الشريفين، تحيات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، فيما حمله الملك المفدى نقل تحياته له.

وجرى خلال الاستقبال، الحديث عن العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون الثنائي .

حضر الاستقبال: الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والاستثمار رئيس الجانب السعودي في اللجنة السعودية التونسية المشتركة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية محمد بن محمود العلي.

كما حضره من الجانب الإماراتي: وزير الدولة لشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية سيف الهاجري، ومدير صندوق أبوظبي للتنمية محمد السويدي، ومستشار حاكم الفجيرة سعيد الرقباني، ومدير عام ديوان الحاكم محمد الضنحاني، وسفير الإمارات لدى تونس محمد المنصوري.

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