تفاعل الفنان السعودي حسين السماعيل، المبتعث في دولة أستراليا لدراسة الفن مع جائحة كورونا، وقد خصّ "سبق" بمجموعة أعمال.
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الفنان "السماعيل" يتفاعل مع جائحة كورونا عبر أعمال خصّ بها "سبق"
مبتعث في أستراليا لدراسة الفن
تفاعل الفنان السعودي حسين السماعيل، المبتعث في دولة أستراليا لدراسة الفن مع جائحة كورونا، وقد خصّ "سبق" بمجموعة أعمال.فيروس كورونا الجديد
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الفنان "السماعيل" يتفاعل مع جائحة كورونا عبر أعمال خصّ بها "سبق"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-14
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
06:20 PM
اخر تعديل
14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
07:36 PM
الفنان "السماعيل" يتفاعل مع جائحة كورونا عبر أعمال خصّ بها "سبق"
مبتعث في أستراليا لدراسة الفن
تفاعل الفنان السعودي حسين السماعيل، المبتعث في دولة أستراليا لدراسة الفن مع جائحة كورونا، وقد خصّ "سبق" بمجموعة أعمال.
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