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الصاروخ قطع نفسه قبل إكمال المهمة.. إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي

الإخفاق تكرّر للمرة الثانية في زهاء عام

أعلنت إيران، اليوم (الأحد)، فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض.

ونقل "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للشؤون الفضائية، أحمد حسيني؛ قوله: "تمكّن الصاروخ سيمورغ من حمل القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكّنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض".

وأضاف "حسيني": "سنعمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الصاروخ الناقل للقمر الصناعي قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية، لكنه لم يتمكّن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقرّ "ظفر" في المدار.

وفشلت إيران في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء في 15 يناير 2019.

قمر صناعي إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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الصاروخ قطع نفسه قبل إكمال المهمة.. إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي
سبق

أعلنت إيران، اليوم (الأحد)، فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض.

ونقل "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للشؤون الفضائية، أحمد حسيني؛ قوله: "تمكّن الصاروخ سيمورغ من حمل القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكّنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض".

وأضاف "حسيني": "سنعمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الصاروخ الناقل للقمر الصناعي قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية، لكنه لم يتمكّن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقرّ "ظفر" في المدار.

وفشلت إيران في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء في 15 يناير 2019.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
08:18 PM

الصاروخ قطع نفسه قبل إكمال المهمة.. إيران تفشل في إطلاق قمر صناعي

الإخفاق تكرّر للمرة الثانية في زهاء عام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إيران، اليوم (الأحد)، فشل عملية إطلاق قمر "ظفر" الصناعي محلي الصنع، وإيصاله إلى المدار المطلوب حول الأرض.

ونقل "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية للشؤون الفضائية، أحمد حسيني؛ قوله: "تمكّن الصاروخ سيمورغ من حمل القمر الصناعي ظفر إلى الفضاء، لكنه لم يستطع بلوغ السرعة المطلوبة التي تمكّنه من استقرار القمر الصناعي على المدار المحدد حول الأرض".

وأضاف "حسيني": "سنعمل على تطوير القمر الصناعي من أجل عمليات الإطلاق المقبلة".

وأشار المسؤول الإيراني إلى أن الصاروخ الناقل للقمر الصناعي قطع بنجاح المرحلتين الأولى والثانية، لكنه لم يتمكّن من الوصول للمرحلة الثالثة، وبالتالي لم يستقرّ "ظفر" في المدار.

وفشلت إيران في إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء في 15 يناير 2019.

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