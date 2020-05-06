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الدعم التنموي بالرياض تزود المحتاجين بـ 27 طن تمور و200 ألف سلة غذائية

رجال الأعمال والمؤسسات المشغلة للمطاعم قدموا دعماً قيمته أكثر من 65 مليون ريال

سجلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة "كورونا" المزيد من الأرقام في دعم الأسر والمحتاجين، وكل من تضرر من هذه الجائحة بمختلف جنسياتهم وفئاتهم.

يأتي هذا فيما قدّم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم وبعض الجهات التجارية ذات العلاقة مواقف إيجابية بدعمهم للجنة بتقديم السلال التموينية والوجبات الغذائية وطُرُق دعم أخرى بمبالغ وصلت إلى أكثر من 65 مليون ريال.

وقد تجاوز ما تم توزيعه للأسر المتضررة أكثر من 207 آلاف سلة تموينية، و27 طناً من التمور، و351 سلة خضار في الرياض، وما يتبع لها من محافظات ومراكز، بالتنسيق مع الجمعيات المتخصصة.

كما تجاوز عدد الوجبات الغذائية التي وزّعتها اللجنة من بداية نشاطها 230 ألف وجبة، منها قرابة 89 ألف وجبة إفطار صائم تحديداً، في حين وصلت المبالغ المصروفة على الخدمات والمساعدات الطبية في الحملة إلى أكثر من 437 ألف ريال.

وساهمت اللجنة في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ يقارب المليون ومائة ألف ريال، وتقديم مساعدات نقدية وبطاقات تسوق بمبالغ تجاوزت 6.7 مليون ريال، وشملت المبادرة أكثر من مليون وربع المليون مستفيد في العاصمة والمحافظات التابعة لها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الدعم التنموي بالرياض تزود المحتاجين بـ 27 طن تمور و200 ألف سلة غذائية
سبق

سجلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة "كورونا" المزيد من الأرقام في دعم الأسر والمحتاجين، وكل من تضرر من هذه الجائحة بمختلف جنسياتهم وفئاتهم.

يأتي هذا فيما قدّم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم وبعض الجهات التجارية ذات العلاقة مواقف إيجابية بدعمهم للجنة بتقديم السلال التموينية والوجبات الغذائية وطُرُق دعم أخرى بمبالغ وصلت إلى أكثر من 65 مليون ريال.

وقد تجاوز ما تم توزيعه للأسر المتضررة أكثر من 207 آلاف سلة تموينية، و27 طناً من التمور، و351 سلة خضار في الرياض، وما يتبع لها من محافظات ومراكز، بالتنسيق مع الجمعيات المتخصصة.

كما تجاوز عدد الوجبات الغذائية التي وزّعتها اللجنة من بداية نشاطها 230 ألف وجبة، منها قرابة 89 ألف وجبة إفطار صائم تحديداً، في حين وصلت المبالغ المصروفة على الخدمات والمساعدات الطبية في الحملة إلى أكثر من 437 ألف ريال.

وساهمت اللجنة في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ يقارب المليون ومائة ألف ريال، وتقديم مساعدات نقدية وبطاقات تسوق بمبالغ تجاوزت 6.7 مليون ريال، وشملت المبادرة أكثر من مليون وربع المليون مستفيد في العاصمة والمحافظات التابعة لها.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
05:43 PM

الدعم التنموي بالرياض تزود المحتاجين بـ 27 طن تمور و200 ألف سلة غذائية

رجال الأعمال والمؤسسات المشغلة للمطاعم قدموا دعماً قيمته أكثر من 65 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت لجنة منطقة الرياض المنفذة لمبادرة الدعم التنموي المجتمعي لمواجهة أزمة "كورونا" المزيد من الأرقام في دعم الأسر والمحتاجين، وكل من تضرر من هذه الجائحة بمختلف جنسياتهم وفئاتهم.

يأتي هذا فيما قدّم رجال الأعمال والشركات والمؤسسات المشغلة للمطاعم وبعض الجهات التجارية ذات العلاقة مواقف إيجابية بدعمهم للجنة بتقديم السلال التموينية والوجبات الغذائية وطُرُق دعم أخرى بمبالغ وصلت إلى أكثر من 65 مليون ريال.

وقد تجاوز ما تم توزيعه للأسر المتضررة أكثر من 207 آلاف سلة تموينية، و27 طناً من التمور، و351 سلة خضار في الرياض، وما يتبع لها من محافظات ومراكز، بالتنسيق مع الجمعيات المتخصصة.

كما تجاوز عدد الوجبات الغذائية التي وزّعتها اللجنة من بداية نشاطها 230 ألف وجبة، منها قرابة 89 ألف وجبة إفطار صائم تحديداً، في حين وصلت المبالغ المصروفة على الخدمات والمساعدات الطبية في الحملة إلى أكثر من 437 ألف ريال.

وساهمت اللجنة في تسديد فواتير خدمات عامة بمبلغ يقارب المليون ومائة ألف ريال، وتقديم مساعدات نقدية وبطاقات تسوق بمبالغ تجاوزت 6.7 مليون ريال، وشملت المبادرة أكثر من مليون وربع المليون مستفيد في العاصمة والمحافظات التابعة لها.

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