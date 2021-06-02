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"شرطة الرياض" تلقي القبض على 4 مقيمين سرقوا الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية

ضُبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تُستخدم في تنفيذ جرائمهم

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية، والمتاجرة بها. وضُبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تُستخدم في تنفيذ جرائمهم.

وأوضح أنهم أُوقفوا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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"شرطة الرياض" تلقي القبض على 4 مقيمين سرقوا الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية، والمتاجرة بها. وضُبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تُستخدم في تنفيذ جرائمهم.

وأوضح أنهم أُوقفوا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

02 يونيو 2021 - 21 شوّال 1442
09:16 PM

"شرطة الرياض" تلقي القبض على 4 مقيمين سرقوا الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية

ضُبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تُستخدم في تنفيذ جرائمهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (4) مقيمين من الجنسية البنجلادشية في العقدين الثالث والرابع من العمر؛ ارتكبوا عددًا من جرائم السرقة، تمثلت في سرقة الكيابل الكهربائية والقواطع النحاسية، والمتاجرة بها. وضُبط بحوزتهم المسروقات ومعدات تُستخدم في تنفيذ جرائمهم.

وأوضح أنهم أُوقفوا، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة.

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