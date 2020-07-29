أمين نجران يقف على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح

اطلع على تطبيق البرتوكولات الاحترازية للحدّ من "كورونا"

وقف أمين منطقة نجران المهندس حمد بن حسين عيبان، اليوم، على جاهزية المسالخ البلدية ونقاط الذبح داخل مدينة نجران، وذلك للتأكَّد من جاهزيتها استعداداً لعيد الأضحى المبارك لهذا العام.

واطلع "عيبان" على الاستعدادات والتجهيزات والإمكانات البشرية واستكمال الخطة التشغيلية وتطبيق البرتوكولات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا أثناء استقبال الأضاحي، كما اطلع على طرق التخلص من المخلفات والنفايات الناتجة عن عملية ذبح الأضاحي حفاظًا على سلامة وصحة البيئة.

وأكد حرص الأمانة على تشديد الرقابة على جميع المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ وتطبيق الاشتراطات الصحية ورفع جاهزيتها من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطن والمقيم بالجودة المطلوبة، مشيراً إلى أن الأمانة أتاحت الفرصة لأصحاب المطابخ للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة "ذبح الأضاحي"، وذلك خلال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة من شهر ذي الحجة وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين.

وقال: عمليات الذبح في المسالخ يشرف عليها أطباء بيطريون متخصصون، حيث يتم فحص جميع ما يرد إليها من ذبائح، ونؤكد أن الأمانة لن تتساهل مع المسالخ غير النظامية إذ يجري تنفيذ جولات مكثفة داخل أحياء المدينة لإزالة أي محال مخالفة.

وشدد على ضرورة جاهزية المسالخ ونقاط الذبح وبأعلى طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال العمل على إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتاديها والعاملين بها وتوفير المعقمات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات مع توفير كراسي انتظار.

وأوضح أمين منطقة نجران أنه سيتم نشر عدد من المراقبين لرصد أي مخالفات من جانب المطابخ ونقاط الذبح تتعلق بالذبح خارج المسالخ أو المطابخ المصرح لها بذلك، إضافةً إلى تكثيف فرق النظافة لسرعة رفع مخلفات أضاحي المواطنين التي يتم ذبحها داخل منازلهم.