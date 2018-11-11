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الدوري الإسباني: برباعية ريال بيتيس يلحق الهزيمة الثانية ببرشلونة

فجّر فريق ريال بيتيس مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاقه الهزيمة بالمتصدر الليغا فريق برشلونة هي الثانية له على أرضية ميدانه على ملعب "كامب نو"، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.


سجل أهداف الضيوف: فيربو، وخواكين، ولو سيلسو، وكاناليس في الدقائق (20، 34، 71، و83) على الترتيب، بينما سجل لبرشلونة نجمه العائد من الإصابة ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 68 و93، والتشيلي فيدال في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 16 في المركز 12 على لائحة الترتيب.


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الدوري الإسباني: برباعية ريال بيتيس يلحق الهزيمة الثانية ببرشلونة
سبق

فجّر فريق ريال بيتيس مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاقه الهزيمة بالمتصدر الليغا فريق برشلونة هي الثانية له على أرضية ميدانه على ملعب "كامب نو"، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.


سجل أهداف الضيوف: فيربو، وخواكين، ولو سيلسو، وكاناليس في الدقائق (20، 34، 71، و83) على الترتيب، بينما سجل لبرشلونة نجمه العائد من الإصابة ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 68 و93، والتشيلي فيدال في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 16 في المركز 12 على لائحة الترتيب.


11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:48 PM

الدوري الإسباني: برباعية ريال بيتيس يلحق الهزيمة الثانية ببرشلونة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فجّر فريق ريال بيتيس مفاجأة من العيار الثقيل بإلحاقه الهزيمة بالمتصدر الليغا فريق برشلونة هي الثانية له على أرضية ميدانه على ملعب "كامب نو"، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.


سجل أهداف الضيوف: فيربو، وخواكين، ولو سيلسو، وكاناليس في الدقائق (20، 34، 71، و83) على الترتيب، بينما سجل لبرشلونة نجمه العائد من الإصابة ليونيل ميسي هدفين في الدقيقتين 68 و93، والتشيلي فيدال في الدقيقة 79.

بهذه النتيجة تجمد رصيد برشلونة عند 24 نقطة في صدارة الترتيب، بينما رفع ريال بيتيس رصيده للنقطة 16 في المركز 12 على لائحة الترتيب.


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