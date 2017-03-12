"المنتشري" يفتتح المقر الجديد للجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة مكة

استمع إلى شرح عن مراحل العمل والجهود المبذولة

افتتح مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، اللواء علي بن خضران المنتشري، المقر الجديد للجنة الفورية للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بحضور عدد من ضباط الدفاع المدني بالمنطقة، وذلك بمقر مركز القيادة والتوجيه.

واستمع اللواء المنتشري إلى شرح مفصل لمراحل العمل والجهود المبذولة من قبل الشؤون الفنية للتنفيذ وفقاً للهدف الأساسي في استيعاب احتياج مندوبي الجهات الحكومية لإدارة الحالات الطارئة بشكل فوري في حال حدوثها.

وأوضح اللواء المنتشري أن اللجنة الفورية بالمنطقة منبثقة من اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة والتي يرأسها صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة وعضوية جميع الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

كما أعرب اللواء المنتشري عن سعادته البالغة لما شاهده من تجهيز يسهم في أداء المهام المختلفة بالدقة والسرعة المطلوبة، كما شكر فريق العمل على الجهود الكبيرة والعمل المتواصل.