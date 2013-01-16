مدير تعليم سراة عبيدة يتفقد الصيانة والنظافة بعدد من مدارس المحافظة

استعدادًا للعودة الحضورية بالمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال

تفقد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة، الدكتور حسن بن محمد العلكمي، اليوم الأحد، أعمال الصيانة والنظافة بعدد من مدارس المحافظة.

جاء ذلك استعدادًا للعودة الحضورية للطلاب والطالبات في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال اعتبارًا من يوم الأحد 23 يناير الجاري.

وناقش “العلكمي” مع مديري ومديرات المدارس، سير عمليات الصيانة والنظافة واحتياجات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات.

واطلع على تجهيزات الأدوات الصحية كالمعقمات والكمامات والملصقات الإرشادية وتوزيع الطلاب والطالبات داخل الفصول الدراسية، بما يحقق التباعد وفق الإجراءات المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية".

كما ناقش المستوى التعليمي للطلبة وخطط المدارس لرفع مستوى التحصيل الدراسي والارتقاء بالمخرجات، حاثاً الجميع على التقيد بالبروتوكولات والإجراءات الصحية المعتمدة، وتوفير البيئة الآمنة داخل المدارس.

وفي ذات السياق نفذ مساعدو مدير التعليم زيارات للمدارس بمختلف القطاعات في السراة وتهامة، في إطار سعي الإدارة لتكثيف الزيارات الميدانية للاطلاع على تجهيزات المدارس استعدادًا للعودة الحضورية وتقديم الدعم اللازم للمدارس وصولاً للجاهزية قبل اليوم الأول للعودة الحضورية الآمنة.