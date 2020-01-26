رعاية ودعم وكرنفال عالمي .. "ابن كليب": "الإبل" تعيش عصراً ذهبياً .. ردع للتلاعب

قال: أعظم مكرمة حضور الملك ختام المهرجان والتشريف إشراف ولي العهد على النادي

أكّد رئيس مركز سويدان في الأفلاج مالك الإبل مبارك بن عبدالله بن كليب الدوسري؛ أن الإبل تعيش عصراً ذهبياً بفضلٍ من الله، ثم الدعم السخي والرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وقال "ابن كليب"؛ إن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يحظى بتنظيم رائع ومتابعة مميزة من رئيس نادي الإبل فهد بن حثلين؛ جعلته كرنفالاً عالمياً محط أنظار الجميع من أقطاب المعمورة كافة؛ الأمر الذي دفع كثيراً من مُلاك الإبل والمستثمرين في ذلك الموروث الشعبي، إلى الحرص على المشاركة في منافسات المهرجان.

وتابع: يقود "ابن حثلين"؛ مهرجانات الإبل إلى بر الأمان وأسهم في زيادة أسعار الإبل ورفع دخل المواطن، كما أسهمت الوقفات الجادة من مسؤولي نادي الإبل، وعلى رأسهم رئيس النادين في ردع التلاعب والعبث بالإبل وأساليب الغش والخداع، وهذا الشيء كان داعماً في رفع دخل المواطن البسيط الذي يعد الإبل مصدره الاقتصادي الوحيد.

وأضاف: "في كل عام نشاهد مسابقات نوعية جديدة بمهرجان الملك عبدالعزيز فتحت المجال أمام كثير من الملاك للمشاركة بالمهرجان".

واختتم: "أعظم مكرمة لملاك الإبل هو حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الحفل الختامي للمهرجان، وأعظم تشريف هو الإشراف العام من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على نادي الإبل، لذلك الإبل تعيش عصراً ذهبياً وتعد مورداً اقتصادياً كبيراً عند كثير من المواطنين".