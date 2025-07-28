"تصفية" تعلن بدء الإفراغ للمشترين في مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرّمة

دعت جميع المساهمين إلى البحث عن استحقاقهم في المساهمات العقارية المتعثرة

أعلنت لجنة المساهمات العقارية "تصفية"، عبر حسابها في "تويتر" اليوم، بدء الإفراغ لصكوك المشترين في مزاد مخطط نخيل البحيرات في مكة المكرّمة الذي أقامته اللجنة بتاريخ 11 / 04 / 1440هـ.

وقالت "تصفية" في موقعها الإلكتروني، إن المزاد العلني الذي أُقيم لبيع (244) قطعة من مخطط نخيل البحيرات بمكة المكرّمة العائد لمكتب المربعات العقارية لصاحبه عاصم بن ناصر الزغيبي؛ قد أُنهِي بنجاح، وبِيعَتْ جميعُ القِطَعِ بمبلغ إجمالي قدره (225) مليون ريال يمثل حقوق المساهمين في هذه المساهمة القائمة منذ عام 1422هـ.

وأضافت "تصفية": إن المرحلة اللاحقة لمرحلة الإفراغ هي مرحلة صرف رؤوس الأموال مع الأرباح للمساهمين في مساهمة نخيل المربعات، وهم (70) مساهماً بحسب التقرير المحاسبي، كما تدعو اللجنة جميع المساهمين، إلى البحث عن استحقاقهم في المساهمات العقارية المتعثرة من خلال زيارة رابط البحث باسم المساهم في موقع اللجنة الإلكتروني: www.tasfiah.sa