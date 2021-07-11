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من اليوم.. غرامة الـ200 ريال تنتظر مخالفي رمي المخلفات في شوارع محايل عسير

يأتي ذلك في إطار سعي البلدية للحد من السلوكيات الخاطئة والقضاء على التشوه البصري

بدأت بلدية محايل عسير في تطبيق غرامة مالية قدرها مائتي ريال على إلقاء المخلفات في الطرق والأماكن العامة من قائدي وراكبي المركبات، وذلك في إطار سعيها للحد من السلوكيات الخاطئة والعمل على القضاء على التشوه البصري وكذلك القضاء على البيئات الحاضنة للأمراض والمسببة لانتشار الأوبئة.

وأوضح رئيس بلدية محايل "سعيد بن علي حافظ" أن هذه الغرامات يسري تطبيقها بداية من اليوم الأحد الموافق 1 من ذي الحجة 1442هـ، مبيناً أنه يتم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومشاركة فريق العمل التطوعي بالبلدية من خلال توعية المواطنين والمقيمين في المتنزهات والمرافق العامة بأهمية النظافة والحث على وضع المخلفات في أماكنها المخصصة لها .

وأضاف "حافظ": أن الإسلام يحرص على قيمة النظافة والجمال، ويؤكد عليها في نصوص متعددة، سواء عبر القرآن الكريم أو السنة النبوية، داعياً إلى الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وعدم التسبب في تشويه المظهر الحضري وإلحاق الضرر بالآخرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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من اليوم.. غرامة الـ200 ريال تنتظر مخالفي رمي المخلفات في شوارع محايل عسير
سبق

بدأت بلدية محايل عسير في تطبيق غرامة مالية قدرها مائتي ريال على إلقاء المخلفات في الطرق والأماكن العامة من قائدي وراكبي المركبات، وذلك في إطار سعيها للحد من السلوكيات الخاطئة والعمل على القضاء على التشوه البصري وكذلك القضاء على البيئات الحاضنة للأمراض والمسببة لانتشار الأوبئة.

وأوضح رئيس بلدية محايل "سعيد بن علي حافظ" أن هذه الغرامات يسري تطبيقها بداية من اليوم الأحد الموافق 1 من ذي الحجة 1442هـ، مبيناً أنه يتم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومشاركة فريق العمل التطوعي بالبلدية من خلال توعية المواطنين والمقيمين في المتنزهات والمرافق العامة بأهمية النظافة والحث على وضع المخلفات في أماكنها المخصصة لها .

وأضاف "حافظ": أن الإسلام يحرص على قيمة النظافة والجمال، ويؤكد عليها في نصوص متعددة، سواء عبر القرآن الكريم أو السنة النبوية، داعياً إلى الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وعدم التسبب في تشويه المظهر الحضري وإلحاق الضرر بالآخرين.

11 يوليو 2021 - 1 ذو الحجة 1442
02:27 PM

من اليوم.. غرامة الـ200 ريال تنتظر مخالفي رمي المخلفات في شوارع محايل عسير

يأتي ذلك في إطار سعي البلدية للحد من السلوكيات الخاطئة والقضاء على التشوه البصري

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صحيفة سبق الإلكترونية - محايل عسير
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بدأت بلدية محايل عسير في تطبيق غرامة مالية قدرها مائتي ريال على إلقاء المخلفات في الطرق والأماكن العامة من قائدي وراكبي المركبات، وذلك في إطار سعيها للحد من السلوكيات الخاطئة والعمل على القضاء على التشوه البصري وكذلك القضاء على البيئات الحاضنة للأمراض والمسببة لانتشار الأوبئة.

وأوضح رئيس بلدية محايل "سعيد بن علي حافظ" أن هذه الغرامات يسري تطبيقها بداية من اليوم الأحد الموافق 1 من ذي الحجة 1442هـ، مبيناً أنه يتم تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الأمنية ومشاركة فريق العمل التطوعي بالبلدية من خلال توعية المواطنين والمقيمين في المتنزهات والمرافق العامة بأهمية النظافة والحث على وضع المخلفات في أماكنها المخصصة لها .

وأضاف "حافظ": أن الإسلام يحرص على قيمة النظافة والجمال، ويؤكد عليها في نصوص متعددة، سواء عبر القرآن الكريم أو السنة النبوية، داعياً إلى الحفاظ على البيئة والممتلكات العامة وعدم التسبب في تشويه المظهر الحضري وإلحاق الضرر بالآخرين.

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