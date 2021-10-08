النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استبدال مفصل الركبة لمريضة بنجاح في مستشفى الملك سلمان

كانت تعاني من احتكاك شديد يصاحبه آلام حادة وصعوبة بالمشي

نجح فريق طبي متخصص من قسم العظام في مستشفى الملك سلمان التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة في العقد الخامس من عمرها، بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى د. محمد العتيبي.

وأوضح د. "العتيبي" أن المريضة كانت تعاني من احتكاك شديد في الركبة يصاحبه آلام حادة، وصعوبة في المشي والحركة مما أثر على ممارستها لحياتها بصورة طبيعية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن العملية أجريت بنجاح وخرجت المريضة وهي بحالة صحية جيدة؛ وتتم متابعة حالتها واستكمال خطتها العلاجية عن طريق جلسات العلاج التأهيلي؛ لتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن قسم العظام في مستشفى الملك سلمان يعد من الأقسام المتقدمة والتي تشهد تطوراً مستمراً وملحوظاً بوجود كفاءات طبية متخصصة وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج واستحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استبدال مفصل الركبة لمريضة بنجاح في مستشفى الملك سلمان
سبق

نجح فريق طبي متخصص من قسم العظام في مستشفى الملك سلمان التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة في العقد الخامس من عمرها، بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى د. محمد العتيبي.

وأوضح د. "العتيبي" أن المريضة كانت تعاني من احتكاك شديد في الركبة يصاحبه آلام حادة، وصعوبة في المشي والحركة مما أثر على ممارستها لحياتها بصورة طبيعية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن العملية أجريت بنجاح وخرجت المريضة وهي بحالة صحية جيدة؛ وتتم متابعة حالتها واستكمال خطتها العلاجية عن طريق جلسات العلاج التأهيلي؛ لتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن قسم العظام في مستشفى الملك سلمان يعد من الأقسام المتقدمة والتي تشهد تطوراً مستمراً وملحوظاً بوجود كفاءات طبية متخصصة وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج واستحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

08 أكتوبر 2021 - 2 ربيع الأول 1443
02:24 PM

استبدال مفصل الركبة لمريضة بنجاح في مستشفى الملك سلمان

كانت تعاني من احتكاك شديد يصاحبه آلام حادة وصعوبة بالمشي

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
398

نجح فريق طبي متخصص من قسم العظام في مستشفى الملك سلمان التابع لتجمع الرياض الصحي الأول من إجراء عملية استبدال مفصل الركبة لمريضة في العقد الخامس من عمرها، بقيادة رئيس قسم جراحة العظام بالمستشفى د. محمد العتيبي.

وأوضح د. "العتيبي" أن المريضة كانت تعاني من احتكاك شديد في الركبة يصاحبه آلام حادة، وصعوبة في المشي والحركة مما أثر على ممارستها لحياتها بصورة طبيعية طيلة السنوات الماضية.

وأضاف أن العملية أجريت بنجاح وخرجت المريضة وهي بحالة صحية جيدة؛ وتتم متابعة حالتها واستكمال خطتها العلاجية عن طريق جلسات العلاج التأهيلي؛ لتعود لممارسة حياتها بشكل طبيعي.

يذكر أن قسم العظام في مستشفى الملك سلمان يعد من الأقسام المتقدمة والتي تشهد تطوراً مستمراً وملحوظاً بوجود كفاءات طبية متخصصة وتقنيات حديثة متعلقة بالتشخيص والعلاج واستحداث بروتوكولات علاجية معتمدة وفق أعلى معايير الجودة؛ بهدف توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,328
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,836
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,999
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,532

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة