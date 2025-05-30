الاتحاد الدولي (FIVB) يستدعي الحكم السعودي العالمي "الزغيبي"

استدعى الاتحاد الدولي للكرة الطائرة الحكم العالمي السعودي خالد الزغيبي للمشاركة في قيادة العديد من البطولات العالمية خلال شهر يوليو وأغسطس القادمين، ويفتتح مشاركاته الخمس في بطولة العالم بمدينة ننقبو بالصين، ثم يختتمها بمدينة بريسبان الأسترالية، ويشارك في هذه البطولات أقوى المنتخبات العالمية في لعبة الكرة الطائرة.

ويأتي تكليف "الزغيبي" كونه من حكام النخبة على مستوى العالم؛ حيث يستعين به الاتحاد الدولي (FIVB) لإدارة أقوى المنافسات العالمية، ويملك سجلاً حافلاً من المشاركات العالمية في أقوى المنافسات على مستوى العالم، وفي رصيده أكثر من 30 بطولة عالمية ودولية وأكثر من 124 مباراة عالمية ودولية، وكانت آخر مشاركاته في عام 2018 بدورة الألعاب الآسيوية الـ18 بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا بعد أن قاد نهائي القارة كحكم أول، وسبق أن قام بتحكيم أكثر من 21 نهائيًّا بالداخل والخارج.

من جانبه قدم "الزغيبي" شكره للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية السعودية لموافقة الهيئة على مشاركته العالمية، ولدعم الهيئة لكل الرياضيين الذين يمثلون الوطن. وكذلك ثمن "الزغيبي" لإدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة بقيادة رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم البابطين ودعمهم اللامحدود للعبة بشكل عام وللحكام بشكل خاص، وأثنى على ما يقدمه عبدالله العدوان وزملاؤه بلجنة الحكام من عمل كبير لدعم مسيرة الحكم السعودي.