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إقامة ملتقى جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين غداً

تمتد فعالياته لثلاثة أيام في مكتبة الحرم المكي

تُقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً ملتقى جهود الملك سلمان -حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين، المندرج تحت مبادرات وكالة الرئاسة للعلاقات والشؤون الإعلامية والذي تمتد فعاليته لـ3 أيام، ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء، بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش بمكة المكرمة.

ويسعى الملتقى خلال جلساته إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وأثر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومشروع حرمين على جودة الخدمات، وبيان جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تعزيز قيم المواطنة في نفوس منسوبيها، وسبل تمكين المرأة وتفعيل دورها في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين، إضافة إلى وسائل التقنية الحديثة ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية، وتقديم الخدمات بعدة لغات؛ لضمان وصولها إلى كافة شرائح المجتمع.

ويتحدث غداً عدد من المختصين بينهم الدكتور عبدالرحمن الخطابي، والدكتور باسم قاضي، فيما يتحدث يوم الثلاثاء المقبل، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، عن مشروع نظام عابد لإدارة الحشود بالمسجد الحرام ودوره في التحول للاقتصاد القائم على المعرفة في الحرمين الشريفين وفق رؤية 2030.

وفي يوم الأربعاء المقبل تتحدث الدكتورة فاطمة الرشود، والدكتورة العنود العبود، عن تمكين المرأة وتفعيل دورها في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين.


الملك سلمان الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خدمة الحرمين الشريفين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إقامة ملتقى جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين غداً
سبق

تُقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً ملتقى جهود الملك سلمان -حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين، المندرج تحت مبادرات وكالة الرئاسة للعلاقات والشؤون الإعلامية والذي تمتد فعاليته لـ3 أيام، ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء، بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش بمكة المكرمة.

ويسعى الملتقى خلال جلساته إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وأثر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومشروع حرمين على جودة الخدمات، وبيان جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تعزيز قيم المواطنة في نفوس منسوبيها، وسبل تمكين المرأة وتفعيل دورها في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين، إضافة إلى وسائل التقنية الحديثة ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية، وتقديم الخدمات بعدة لغات؛ لضمان وصولها إلى كافة شرائح المجتمع.

ويتحدث غداً عدد من المختصين بينهم الدكتور عبدالرحمن الخطابي، والدكتور باسم قاضي، فيما يتحدث يوم الثلاثاء المقبل، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، عن مشروع نظام عابد لإدارة الحشود بالمسجد الحرام ودوره في التحول للاقتصاد القائم على المعرفة في الحرمين الشريفين وفق رؤية 2030.

وفي يوم الأربعاء المقبل تتحدث الدكتورة فاطمة الرشود، والدكتورة العنود العبود، عن تمكين المرأة وتفعيل دورها في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين.


01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:07 PM

إقامة ملتقى جهود الملك سلمان في خدمة الحرمين الشريفين غداً

تمتد فعالياته لثلاثة أيام في مكتبة الحرم المكي

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عبدالله الراجحي - مكة المكرمة
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تُقيم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، غداً ملتقى جهود الملك سلمان -حفظه الله- في خدمة الحرمين الشريفين، المندرج تحت مبادرات وكالة الرئاسة للعلاقات والشؤون الإعلامية والذي تمتد فعاليته لـ3 أيام، ابتداء من يوم غد الاثنين وحتى يوم الأربعاء، بمكتبة الحرم المكي الشريف ببطحاء قريش بمكة المكرمة.

ويسعى الملتقى خلال جلساته إلى مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين، وأثر رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ومشروع حرمين على جودة الخدمات، وبيان جهود الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في تعزيز قيم المواطنة في نفوس منسوبيها، وسبل تمكين المرأة وتفعيل دورها في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين، إضافة إلى وسائل التقنية الحديثة ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية، وتقديم الخدمات بعدة لغات؛ لضمان وصولها إلى كافة شرائح المجتمع.

ويتحدث غداً عدد من المختصين بينهم الدكتور عبدالرحمن الخطابي، والدكتور باسم قاضي، فيما يتحدث يوم الثلاثاء المقبل، مساعد قائد القوة الخاصة لأمن المسجد الحرم العميد الدكتور بدر بن سعود آل سعود، عن مشروع نظام عابد لإدارة الحشود بالمسجد الحرام ودوره في التحول للاقتصاد القائم على المعرفة في الحرمين الشريفين وفق رؤية 2030.

وفي يوم الأربعاء المقبل تتحدث الدكتورة فاطمة الرشود، والدكتورة العنود العبود، عن تمكين المرأة وتفعيل دورها في خدمة قاصدات الحرمين الشريفين.


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