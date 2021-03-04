"الأرصاد" تنبه ينبع: ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم، تتضمن ارتفاعًا في الأمواج، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم، تتضمن ارتفاعًا في الأمواج، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم، تتضمن ارتفاعًا في الأمواج، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.
نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم، تتضمن ارتفاعًا في الأمواج، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.