"الأرصاد" تنبه ينبع: ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح

المركز الوطني: الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم، تتضمن ارتفاعًا في الأمواج، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.