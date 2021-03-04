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"الأرصاد" تنبه ينبع: ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح

المركز الوطني: الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم، تتضمن ارتفاعًا في الأمواج، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبه ينبع: ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم، تتضمن ارتفاعًا في الأمواج، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

04 مارس 2021 - 20 رجب 1442
12:09 PM

"الأرصاد" تنبه ينبع: ارتفاع الأمواج ونشاط الرياح

المركز الوطني: الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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نبّه المركز الوطني للأرصاد، من حالة الطقس في محافظة ينبع اليوم، تتضمن ارتفاعًا في الأمواج، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الثامنة مساءً.

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