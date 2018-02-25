احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج بشباب سعوديين افتتحوا مطعمًا بالمحافظة وقاموا بإدارته وإعداد وجباته بأنفسهم. من جهة أخرى أكد لـ "سبق" رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان أن تكريم هؤلاء الشباب السعوديين يأتي ضمن اهتمامات اللجنة ومبادراتها الاجتماعية في دعم الشباب وتشجيعهم للانخراط في سوق العمل وتحفيز الشباب إلى العمل الحر، مشيرًا إلى أن زيارة منسوبي لجنة الأفلاج تشجيع ودعم وافتخار للشباب على عزيمتهم وإصرارهم في الدخول في سوق العمل واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة. وأضاف : تعقد لجنة تنمية الأفلاج دورات تدريبية للشباب وتستقطب كوادر ذات خبرة في عددٍ من المجالات المهنية لتدريبهم وتخرج ولله الحمد العديد منهم وها هم الآن يعملون في عددٍ من محال الاتصالات وغيرها من المجالات الأخرى. وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن طموح الشاب عبدالرحمن الدوسري وإخوته وافتتاحهم مطعمًا يديرونه ويعدون وجباته بأنفسهم، ولقي ذلك الطموح وتحدي الدوسري نظرة المجتمع وثقافة العيب إشادة وثناء المجتمع.

لجنة تنمية الأفلاج تحتفي بشباب سعوديين يديرون مطعمًا ويعدون وجباته صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-25 احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج بشباب سعوديين افتتحوا مطعمًا بالمحافظة وقاموا بإدارته وإعداد وجباته بأنفسهم.



من جهة أخرى أكد لـ "سبق" رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان أن تكريم هؤلاء الشباب السعوديين يأتي ضمن اهتمامات اللجنة ومبادراتها الاجتماعية في دعم الشباب وتشجيعهم للانخراط في سوق العمل وتحفيز الشباب إلى العمل الحر، مشيرًا إلى أن زيارة منسوبي لجنة الأفلاج تشجيع ودعم وافتخار للشباب على عزيمتهم وإصرارهم في الدخول في سوق العمل واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.



وأضاف : تعقد لجنة تنمية الأفلاج دورات تدريبية للشباب وتستقطب كوادر ذات خبرة في عددٍ من المجالات المهنية لتدريبهم وتخرج ولله الحمد العديد منهم وها هم الآن يعملون في عددٍ من محال الاتصالات وغيرها من المجالات الأخرى.



وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن طموح الشاب عبدالرحمن الدوسري وإخوته وافتتاحهم مطعمًا يديرونه ويعدون وجباته بأنفسهم، ولقي ذلك الطموح وتحدي الدوسري نظرة المجتمع وثقافة العيب إشادة وثناء المجتمع.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439 12:09 AM

لجنة تنمية الأفلاج تحتفي بشباب سعوديين يديرون مطعمًا ويعدون وجباته ضمن اهتماماتها ومبادراتها لدعم الشباب وتشجيعهم للانخراط في سوق العمل





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احتفت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية في محافظة الأفلاج بشباب سعوديين افتتحوا مطعمًا بالمحافظة وقاموا بإدارته وإعداد وجباته بأنفسهم.



من جهة أخرى أكد لـ "سبق" رئيس لجنة تنمية الأفلاج مرضي الحبشان أن تكريم هؤلاء الشباب السعوديين يأتي ضمن اهتمامات اللجنة ومبادراتها الاجتماعية في دعم الشباب وتشجيعهم للانخراط في سوق العمل وتحفيز الشباب إلى العمل الحر، مشيرًا إلى أن زيارة منسوبي لجنة الأفلاج تشجيع ودعم وافتخار للشباب على عزيمتهم وإصرارهم في الدخول في سوق العمل واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.



وأضاف : تعقد لجنة تنمية الأفلاج دورات تدريبية للشباب وتستقطب كوادر ذات خبرة في عددٍ من المجالات المهنية لتدريبهم وتخرج ولله الحمد العديد منهم وها هم الآن يعملون في عددٍ من محال الاتصالات وغيرها من المجالات الأخرى.



وكانت "سبق" قد انفردت بنشر خبر عن طموح الشاب عبدالرحمن الدوسري وإخوته وافتتاحهم مطعمًا يديرونه ويعدون وجباته بأنفسهم، ولقي ذلك الطموح وتحدي الدوسري نظرة المجتمع وثقافة العيب إشادة وثناء المجتمع.