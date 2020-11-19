النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تزامناً مع G20 وذكرى البيعة.. تدشين مركز الاقتصاد الرقمي كمرجعية معتمدة إقليمياً وعالمياً

يعدّ مرجعاً نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة

خلال حفل حضره عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص، تم تدشين مركز نوعي للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب في مجالات الاقتصاد الرقمي، تحت مسمى "مركز الاقتصاد الرقمي"، وذلك بالتزامن مع الحدث الأبرز على مستوى العالم لاجتماع قمة الدول العشرين.

ويعد المركز مرجعاً نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية، ويستهدف المسؤولين في المجال التقني والاقتصادي والمتخصصين والباحثين والمهتمين بالاقتصاد الرقمي، وكذلك مراكز الأبحاث الاقتصادية والرقمية.

ويهدف مركز الاقتصاد الرقمي إلى المساهمة في تسريع نمو هذا الاقتصاد المتنامي وتمكينه من خلال تقديم دراسات موثوقة واستشرافية واستشارات احترافية، وتدريب نوعي وإجراء بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة على الاقتصاد الرقمي، وكذلك بناء القدرات الوطنية، وبناء بيت خبرة عالمي في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حسن الأمير أن هذا المركز يقوم عليه مختصون متسلحون بالخبرة والمعرفة، وسيكون ذا شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، بالرغم من تبعيته وملكيته للجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن)، وسيعمل هذا المركز بنظام القطاع الخاص، كما هو الحال في كثير من الشركات الحكومية، مما يساعد في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ المركز من أجلها.

كما بيّن كبير المستشارين بالمركز الدكتور حامد الشراري، أن فلسفة المركز ترتكز على تحقيق التميّز في مجال الدراسات والبحوث، والاستشارات، والتدريب في شتى مناحي الاقتصاد الرقمي عبر دمج الخبرات الاقتصادية مع الخبرات التقنية في مجالات التحول الرقمي؛ لكون التحول الرقمي هو الأساس لبناء الاقتصاد الرقمي، ونوّه الشراري إلى أن المركز سيقدم استشارات وحلولاً مبتكرة واحترافية للجهات المعنية بالأثر الاقتصادي المحتمل نتيجة التحول الرقمي، وقياس مدى المشاركة في الدخل العام GDP.

مركز الاقتصاد الرقمي قمة الدول العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تزامناً مع G20 وذكرى البيعة.. تدشين مركز الاقتصاد الرقمي كمرجعية معتمدة إقليمياً وعالمياً
سبق

خلال حفل حضره عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص، تم تدشين مركز نوعي للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب في مجالات الاقتصاد الرقمي، تحت مسمى "مركز الاقتصاد الرقمي"، وذلك بالتزامن مع الحدث الأبرز على مستوى العالم لاجتماع قمة الدول العشرين.

ويعد المركز مرجعاً نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية، ويستهدف المسؤولين في المجال التقني والاقتصادي والمتخصصين والباحثين والمهتمين بالاقتصاد الرقمي، وكذلك مراكز الأبحاث الاقتصادية والرقمية.

ويهدف مركز الاقتصاد الرقمي إلى المساهمة في تسريع نمو هذا الاقتصاد المتنامي وتمكينه من خلال تقديم دراسات موثوقة واستشرافية واستشارات احترافية، وتدريب نوعي وإجراء بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة على الاقتصاد الرقمي، وكذلك بناء القدرات الوطنية، وبناء بيت خبرة عالمي في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حسن الأمير أن هذا المركز يقوم عليه مختصون متسلحون بالخبرة والمعرفة، وسيكون ذا شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، بالرغم من تبعيته وملكيته للجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن)، وسيعمل هذا المركز بنظام القطاع الخاص، كما هو الحال في كثير من الشركات الحكومية، مما يساعد في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ المركز من أجلها.

كما بيّن كبير المستشارين بالمركز الدكتور حامد الشراري، أن فلسفة المركز ترتكز على تحقيق التميّز في مجال الدراسات والبحوث، والاستشارات، والتدريب في شتى مناحي الاقتصاد الرقمي عبر دمج الخبرات الاقتصادية مع الخبرات التقنية في مجالات التحول الرقمي؛ لكون التحول الرقمي هو الأساس لبناء الاقتصاد الرقمي، ونوّه الشراري إلى أن المركز سيقدم استشارات وحلولاً مبتكرة واحترافية للجهات المعنية بالأثر الاقتصادي المحتمل نتيجة التحول الرقمي، وقياس مدى المشاركة في الدخل العام GDP.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
01:21 PM

تزامناً مع G20 وذكرى البيعة.. تدشين مركز الاقتصاد الرقمي كمرجعية معتمدة إقليمياً وعالمياً

يعدّ مرجعاً نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
219

خلال حفل حضره عدد من مسؤولي الجهات الحكومية وشبه الحكومية وكبرى شركات القطاع الخاص، تم تدشين مركز نوعي للدراسات والبحوث والاستشارات والتدريب في مجالات الاقتصاد الرقمي، تحت مسمى "مركز الاقتصاد الرقمي"، وذلك بالتزامن مع الحدث الأبرز على مستوى العالم لاجتماع قمة الدول العشرين.

ويعد المركز مرجعاً نوعياً للاستشارات والدراسات والتدريب في مجالات التقنيات الحديثة، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية، ويستهدف المسؤولين في المجال التقني والاقتصادي والمتخصصين والباحثين والمهتمين بالاقتصاد الرقمي، وكذلك مراكز الأبحاث الاقتصادية والرقمية.

ويهدف مركز الاقتصاد الرقمي إلى المساهمة في تسريع نمو هذا الاقتصاد المتنامي وتمكينه من خلال تقديم دراسات موثوقة واستشرافية واستشارات احترافية، وتدريب نوعي وإجراء بحوث تحليلية للعوامل المؤثرة على الاقتصاد الرقمي، وكذلك بناء القدرات الوطنية، وبناء بيت خبرة عالمي في مجال الاقتصاد الرقمي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور حسن الأمير أن هذا المركز يقوم عليه مختصون متسلحون بالخبرة والمعرفة، وسيكون ذا شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، بالرغم من تبعيته وملكيته للجمعية التعاونية للتحول الرقمي (رقمن)، وسيعمل هذا المركز بنظام القطاع الخاص، كما هو الحال في كثير من الشركات الحكومية، مما يساعد في تحقيق الأهداف والغايات التي أنشئ المركز من أجلها.

كما بيّن كبير المستشارين بالمركز الدكتور حامد الشراري، أن فلسفة المركز ترتكز على تحقيق التميّز في مجال الدراسات والبحوث، والاستشارات، والتدريب في شتى مناحي الاقتصاد الرقمي عبر دمج الخبرات الاقتصادية مع الخبرات التقنية في مجالات التحول الرقمي؛ لكون التحول الرقمي هو الأساس لبناء الاقتصاد الرقمي، ونوّه الشراري إلى أن المركز سيقدم استشارات وحلولاً مبتكرة واحترافية للجهات المعنية بالأثر الاقتصادي المحتمل نتيجة التحول الرقمي، وقياس مدى المشاركة في الدخل العام GDP.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,945
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,120
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,553
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,397

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

احذر القدوة الضالة..!

احذر القدوة الضالة..!

ابتسام منصور القحطاني
قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

قمة مجموعة العشرين وتحديات كورونا!!

غسان محمد عسيلان
بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

بيعة المليك.. عهد يتجدَّد وحب وولاء يتمدَّد

حواء القرني
المحلل والكاتب الفضولي..!!

المحلل والكاتب الفضولي..!!

محمد الصيعري
جغرافيا اقتصادية

جغرافيا اقتصادية

مها الجبر
متطفلو الإعلام!

متطفلو الإعلام!

ماجد البريكان
نفقة الزوجة الموظفة..!!

نفقة الزوجة الموظفة..!!

أحمد عجب
اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

اقتصاد الثقافة.. آفاق وتحديات

غسان محمد عسيلان
هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

هل نستبدل المكاتب الاستشارية بالمتقاعدين؟

عبدالرحمن المرشد
"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

"تخيل المستقبل" وواقع الموهبة في بلادنا!!

محمد عمير الغامدي
الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

الشهرة مسؤولية والتزام وواجبات

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة