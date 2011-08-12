النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. هواتف الحجاج توثّق أمطار منى وتنقل فرحتهم

تفاوتت هطولاتها بين شبه غزيرة ومتوسطة والمدني يُطَمْئِن

وثّقت عدسات هواتف الحجاج زخات أمطار الرحمة والأجواء الإيمانية في مشعر منى، مشاركين الآخرين فرحة الأمطار التي هطلت منذ عصر اليوم.

وابتهج الحجاج بزخات الأمطار ”شبه” الغزيرة، والتي لطفت الأجواء وخففت حدة حرارة الشمس؛ حيث قضى بعضهم رمي الجمرات وتوجه للاستمتاع بالأجواء الماطرة، ونقلها إلى أهلهم وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينًا أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. هواتف الحجاج توثّق أمطار منى وتنقل فرحتهم
سبق

وثّقت عدسات هواتف الحجاج زخات أمطار الرحمة والأجواء الإيمانية في مشعر منى، مشاركين الآخرين فرحة الأمطار التي هطلت منذ عصر اليوم.

وابتهج الحجاج بزخات الأمطار ”شبه” الغزيرة، والتي لطفت الأجواء وخففت حدة حرارة الشمس؛ حيث قضى بعضهم رمي الجمرات وتوجه للاستمتاع بالأجواء الماطرة، ونقلها إلى أهلهم وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينًا أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.

12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
05:45 PM
اخر تعديل
12 أغسطس 2019 - 11 ذو الحجة 1440
08:52 PM

شاهد.. هواتف الحجاج توثّق أمطار منى وتنقل فرحتهم

تفاوتت هطولاتها بين شبه غزيرة ومتوسطة والمدني يُطَمْئِن

A A A
محمد المواسي - بعثة المشاعر المقدّسة
0
1,604

وثّقت عدسات هواتف الحجاج زخات أمطار الرحمة والأجواء الإيمانية في مشعر منى، مشاركين الآخرين فرحة الأمطار التي هطلت منذ عصر اليوم.

وابتهج الحجاج بزخات الأمطار ”شبه” الغزيرة، والتي لطفت الأجواء وخففت حدة حرارة الشمس؛ حيث قضى بعضهم رمي الجمرات وتوجه للاستمتاع بالأجواء الماطرة، ونقلها إلى أهلهم وذويهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان قد أكد الدفاع المدني السعودي أن الوضع مطمئن في مشعر منى في ظل تواصل هطول الأمطار على المشعر منذ نحو ساعة، مبينًا أنها متوسطة إلى شبه غزيرة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,751
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,712
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,689
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,795

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لا تبرحوا أماكنكم..!!

لا تبرحوا أماكنكم..!!

ساير المنيعي
الحج .. احتضان وكرم ضيافة

الحج .. احتضان وكرم ضيافة

خالد الشبانة
المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة