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شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج

بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات الخيرية والتنموية لخدمة المستفيدين

رأس مدير مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج معجب الكبيري صباح اليوم اجتماع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية التي يشرف عليها المركز، بقاعة الاجتماعات مركز التنمية، وبحضور رؤساء ومسؤولي الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية في المحافظة .

وشهد الاجتماع كلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب بن محمد الكبيري أكد فيها أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الخيرية والتنموية، لتعزيز العمل الخيري وتنميته في المحافظة بما يخدم المستفيدين ويحقق الأهداف من تأسيس هذه الجهات، وتعزيز وتطوير العمل الخيري والتنموي في هذا القطاع بما يعود بالنفع والفائدة للمستفيدين من خدماته .

وقال الكبيري: نحن نعيش في زمن الشراكات بين أفراد المجتمع وبين قطاعاته ليكون مجتمعنا ناضجاً قوياً وسليماً من كل ما يطرأ على الإنسان ويخل بمسيرته نحو تنمية مجتمعه وشراكات مفيده .

وأضاف: أتمنى أن يكون الاجتماع منطلق خير بالتنسيق والتعاون بين أعمال هذه المنظمات التنموية وأن يخرج بتوصيات مفيدة ونافعة، معرباً عن اعتزازه بأعضاء الجمعيات ولجان التنمية الاجتماعية ومنتسبيها الذي قدموا عطاءات وجهود نحو التنمية لهذا القطاع الخيّري والتنموي في المحافظة، مشيراً إلى أن مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج من خلال الإشراف على القطاع الخيري يسعى لأن يكون العمل التكاملي والتوازن هو الركيزة الأساسية في العمل الخيري والاجتماعي مع المحافظة على كيان كل جمعية ومسؤولياتها المجتمعية، والتنسيق والتنظيم بين القطاع غير الربحي في المحافظة مع الإسهام في التطوير والتأهيل وتمكين المستفيدين منه .

وتخلل الاجتماع استعراض جدول الأعمال والموضوعات المدرجة لمناقشتها، واختتم برفع التوصيات التي قدمها الحضور من رؤساء الجمعيات ولجان التنمية بالمحافظة، والأهداف الاستراتيجية، وخطة عمل تكامل وتنسيق بين هذه الجهات للجهات المختصة .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج
سبق

رأس مدير مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج معجب الكبيري صباح اليوم اجتماع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية التي يشرف عليها المركز، بقاعة الاجتماعات مركز التنمية، وبحضور رؤساء ومسؤولي الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية في المحافظة .

وشهد الاجتماع كلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب بن محمد الكبيري أكد فيها أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الخيرية والتنموية، لتعزيز العمل الخيري وتنميته في المحافظة بما يخدم المستفيدين ويحقق الأهداف من تأسيس هذه الجهات، وتعزيز وتطوير العمل الخيري والتنموي في هذا القطاع بما يعود بالنفع والفائدة للمستفيدين من خدماته .

وقال الكبيري: نحن نعيش في زمن الشراكات بين أفراد المجتمع وبين قطاعاته ليكون مجتمعنا ناضجاً قوياً وسليماً من كل ما يطرأ على الإنسان ويخل بمسيرته نحو تنمية مجتمعه وشراكات مفيده .

وأضاف: أتمنى أن يكون الاجتماع منطلق خير بالتنسيق والتعاون بين أعمال هذه المنظمات التنموية وأن يخرج بتوصيات مفيدة ونافعة، معرباً عن اعتزازه بأعضاء الجمعيات ولجان التنمية الاجتماعية ومنتسبيها الذي قدموا عطاءات وجهود نحو التنمية لهذا القطاع الخيّري والتنموي في المحافظة، مشيراً إلى أن مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج من خلال الإشراف على القطاع الخيري يسعى لأن يكون العمل التكاملي والتوازن هو الركيزة الأساسية في العمل الخيري والاجتماعي مع المحافظة على كيان كل جمعية ومسؤولياتها المجتمعية، والتنسيق والتنظيم بين القطاع غير الربحي في المحافظة مع الإسهام في التطوير والتأهيل وتمكين المستفيدين منه .

وتخلل الاجتماع استعراض جدول الأعمال والموضوعات المدرجة لمناقشتها، واختتم برفع التوصيات التي قدمها الحضور من رؤساء الجمعيات ولجان التنمية بالمحافظة، والأهداف الاستراتيجية، وخطة عمل تكامل وتنسيق بين هذه الجهات للجهات المختصة .

17 أغسطس 2021 - 9 محرّم 1443
02:16 PM

شاهد.. "الكبيري" يترأس اجتماع اللجان والجمعيات الخيرية في الأفلاج

بهدف التنسيق والتكامل بين الجهات الخيرية والتنموية لخدمة المستفيدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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رأس مدير مركز التنمية الاجتماعية في محافظة الأفلاج معجب الكبيري صباح اليوم اجتماع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية التي يشرف عليها المركز، بقاعة الاجتماعات مركز التنمية، وبحضور رؤساء ومسؤولي الجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية في المحافظة .

وشهد الاجتماع كلمة مدير مركز التنمية الاجتماعية معجب بن محمد الكبيري أكد فيها أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات الخيرية والتنموية، لتعزيز العمل الخيري وتنميته في المحافظة بما يخدم المستفيدين ويحقق الأهداف من تأسيس هذه الجهات، وتعزيز وتطوير العمل الخيري والتنموي في هذا القطاع بما يعود بالنفع والفائدة للمستفيدين من خدماته .

وقال الكبيري: نحن نعيش في زمن الشراكات بين أفراد المجتمع وبين قطاعاته ليكون مجتمعنا ناضجاً قوياً وسليماً من كل ما يطرأ على الإنسان ويخل بمسيرته نحو تنمية مجتمعه وشراكات مفيده .

وأضاف: أتمنى أن يكون الاجتماع منطلق خير بالتنسيق والتعاون بين أعمال هذه المنظمات التنموية وأن يخرج بتوصيات مفيدة ونافعة، معرباً عن اعتزازه بأعضاء الجمعيات ولجان التنمية الاجتماعية ومنتسبيها الذي قدموا عطاءات وجهود نحو التنمية لهذا القطاع الخيّري والتنموي في المحافظة، مشيراً إلى أن مركز التنمية الاجتماعية بالأفلاج من خلال الإشراف على القطاع الخيري يسعى لأن يكون العمل التكاملي والتوازن هو الركيزة الأساسية في العمل الخيري والاجتماعي مع المحافظة على كيان كل جمعية ومسؤولياتها المجتمعية، والتنسيق والتنظيم بين القطاع غير الربحي في المحافظة مع الإسهام في التطوير والتأهيل وتمكين المستفيدين منه .

وتخلل الاجتماع استعراض جدول الأعمال والموضوعات المدرجة لمناقشتها، واختتم برفع التوصيات التي قدمها الحضور من رؤساء الجمعيات ولجان التنمية بالمحافظة، والأهداف الاستراتيجية، وخطة عمل تكامل وتنسيق بين هذه الجهات للجهات المختصة .

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