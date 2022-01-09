النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"تشهير": السجن والغرامة لـ"ياسر مسلم العروي" إثر تحرشه بامرأة

واشنطن تحذر روسيا من خطر المواجهة إذا جددت اعتدائها على أوكرانيا

"بلينكن" أشار إلى تقييم المسار المحتمل لـ"بوتين"

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) روسيا من خطر مواجهة قبل بدء محادثات في جنيف حول الوضع في أوكرانيا في ظل توتر شديد.

وقال "بلينكن" على شبكة "سي إن إن": "إن هناك مساراً للحوار والدبلوماسية لمحاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنّب مواجهة".

وأضاف: "المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا في حال جددت اعتدائها على أوكرانيا، ونحن بصدد تقييم أي مسار يستعدّ الرئيس فلاديمير بوتين لاتخاذه".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
واشنطن تحذر روسيا من خطر المواجهة إذا جددت اعتدائها على أوكرانيا
سبق

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) روسيا من خطر مواجهة قبل بدء محادثات في جنيف حول الوضع في أوكرانيا في ظل توتر شديد.

وقال "بلينكن" على شبكة "سي إن إن": "إن هناك مساراً للحوار والدبلوماسية لمحاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنّب مواجهة".

وأضاف: "المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا في حال جددت اعتدائها على أوكرانيا، ونحن بصدد تقييم أي مسار يستعدّ الرئيس فلاديمير بوتين لاتخاذه".

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
07:40 PM

واشنطن تحذر روسيا من خطر المواجهة إذا جددت اعتدائها على أوكرانيا

"بلينكن" أشار إلى تقييم المسار المحتمل لـ"بوتين"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
712

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) روسيا من خطر مواجهة قبل بدء محادثات في جنيف حول الوضع في أوكرانيا في ظل توتر شديد.

وقال "بلينكن" على شبكة "سي إن إن": "إن هناك مساراً للحوار والدبلوماسية لمحاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنّب مواجهة".

وأضاف: "المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا في حال جددت اعتدائها على أوكرانيا، ونحن بصدد تقييم أي مسار يستعدّ الرئيس فلاديمير بوتين لاتخاذه".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,357
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,334
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,727
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة