واشنطن تحذر روسيا من خطر المواجهة إذا جددت اعتدائها على أوكرانيا

"بلينكن" أشار إلى تقييم المسار المحتمل لـ"بوتين"

حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأحد) روسيا من خطر مواجهة قبل بدء محادثات في جنيف حول الوضع في أوكرانيا في ظل توتر شديد.

وقال "بلينكن" على شبكة "سي إن إن": "إن هناك مساراً للحوار والدبلوماسية لمحاولة حل بعض هذه الخلافات وتجنّب مواجهة".

وأضاف: "المسار الآخر هو مسار المواجهة والتداعيات الهائلة على روسيا في حال جددت اعتدائها على أوكرانيا، ونحن بصدد تقييم أي مسار يستعدّ الرئيس فلاديمير بوتين لاتخاذه".