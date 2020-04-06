تشهد إسبانيا تراجعًا في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، مما يغذي الأمل بأن البلاد تشهد انحسارًا في انتشار الوباء. وقد توفي أكثر من 13 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس حتى الآن، منهم 637 حالة الاثنين. ويعيش السكان في حالة عزل صارم منذ ثلاثة أسابيع، ومددت هذه الإجراءات حتى نهاية إبريل/نيسان. وهناك 135 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد، وهو أعلى عدد للإصابات في أوروبا، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع مؤخرًا.

إسبانيا: حالات الوفاة في تراجع لليوم الرابع على التوالي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-06 تشهد إسبانيا تراجعًا في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، مما يغذي الأمل بأن البلاد تشهد انحسارًا في انتشار الوباء.

وقد توفي أكثر من 13 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس حتى الآن، منهم 637 حالة الاثنين.

ويعيش السكان في حالة عزل صارم منذ ثلاثة أسابيع، ومددت هذه الإجراءات حتى نهاية إبريل/نيسان.

وهناك 135 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد، وهو أعلى عدد للإصابات في أوروبا، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع مؤخرًا.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441 06:13 PM

إسبانيا: حالات الوفاة في تراجع لليوم الرابع على التوالي 637 وفاة اليوم .. والإجمالي 13 ألف شخص





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تشهد إسبانيا تراجعًا في حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي، مما يغذي الأمل بأن البلاد تشهد انحسارًا في انتشار الوباء.

وقد توفي أكثر من 13 ألف شخص في إسبانيا بسبب الفيروس حتى الآن، منهم 637 حالة الاثنين.

ويعيش السكان في حالة عزل صارم منذ ثلاثة أسابيع، ومددت هذه الإجراءات حتى نهاية إبريل/نيسان.

وهناك 135 ألف حالة إصابة مؤكدة في البلاد، وهو أعلى عدد للإصابات في أوروبا، لكن عدد الإصابات الجديدة تراجع مؤخرًا.