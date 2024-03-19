"بر الشرائع بمكة" توفر 12 ألف عبوة مياه بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة

ضمن حرص الجمعية على التفاعل مع الجهات الحكومية لخدمة ضيوف الرحمن

قامت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة بتوفير عدد 12 ألف عبوة مياه صالحة للشرب ضمن مشروعها "سقيا ماء" وذلك بالتعاون مع فرع وزارة الحج والعمرة بمكة المكرمة.

وتفصيلاً، يأتي ذلك ضمن حرص الجمعية على التفاعل مع جميع الجهات الحكومية وغيرها في سبيل خدمة ضيوف الرحمن وتوفير كل الخدمات والإمكانات لهم.

وتعد هذه المساهمة امتدادًا للجهود التي تبذلها الجمعية في شتى المجالات وعلى جميع الأصعدة.