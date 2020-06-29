النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مواعيد جديدة لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة

بعد التوقف بسبب جائحة كورونا

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برئاسة عبدالعزيز بن فهد السعيد بعد توصية لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد استئناف مسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للموسم الرياضي 1440-1441هـ التي توقفت بسبب جائحة كورونا.


وتم تحديد عودة إقامة المباريات المؤجلة والجولتين 17 , و18 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وبطولة المملكة لأوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة (الصعود) من يوم الخميس الموافق 16/ 12/ 1441هـ، مع الالتزام باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ووزارة الرياضة.


كما قرر الاتحاد السعودي لكرة الطاولة إلغاء المرحلة الرابعة والأخيرة من الدوري الممتاز للناشئين والشباب واعتماد ترتيب الفرق في الدوري على ضوء نتائج الأندية في المراحل السابقة وعدم هبوط أندية للدرجة الأدنى.


وأفاد رئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد عبدالرحمن الراشد أن ما تبقى من البطولات سيتم تحديد تواريخها لاحقاً حين تتضح الرؤية في روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي حيال مشاركات المنتخب السعودي دولياً.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
مواعيد جديدة لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة
سبق

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برئاسة عبدالعزيز بن فهد السعيد بعد توصية لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد استئناف مسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للموسم الرياضي 1440-1441هـ التي توقفت بسبب جائحة كورونا.


وتم تحديد عودة إقامة المباريات المؤجلة والجولتين 17 , و18 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وبطولة المملكة لأوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة (الصعود) من يوم الخميس الموافق 16/ 12/ 1441هـ، مع الالتزام باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ووزارة الرياضة.


كما قرر الاتحاد السعودي لكرة الطاولة إلغاء المرحلة الرابعة والأخيرة من الدوري الممتاز للناشئين والشباب واعتماد ترتيب الفرق في الدوري على ضوء نتائج الأندية في المراحل السابقة وعدم هبوط أندية للدرجة الأدنى.


وأفاد رئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد عبدالرحمن الراشد أن ما تبقى من البطولات سيتم تحديد تواريخها لاحقاً حين تتضح الرؤية في روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي حيال مشاركات المنتخب السعودي دولياً.

29 يونيو 2020 - 8 ذو القعدة 1441
09:08 PM

مواعيد جديدة لمسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة

بعد التوقف بسبب جائحة كورونا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
101

قرر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برئاسة عبدالعزيز بن فهد السعيد بعد توصية لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد استئناف مسابقات الاتحاد السعودي لكرة الطاولة للموسم الرياضي 1440-1441هـ التي توقفت بسبب جائحة كورونا.


وتم تحديد عودة إقامة المباريات المؤجلة والجولتين 17 , و18 من الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى وبطولة المملكة لأوائل أندية الدرجة الثانية لكرة الطاولة (الصعود) من يوم الخميس الموافق 16/ 12/ 1441هـ، مع الالتزام باتخاذ جميع الاحترازات الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة ووزارة الرياضة.


كما قرر الاتحاد السعودي لكرة الطاولة إلغاء المرحلة الرابعة والأخيرة من الدوري الممتاز للناشئين والشباب واعتماد ترتيب الفرق في الدوري على ضوء نتائج الأندية في المراحل السابقة وعدم هبوط أندية للدرجة الأدنى.


وأفاد رئيس لجنة المسابقات والحكام بالاتحاد عبدالرحمن الراشد أن ما تبقى من البطولات سيتم تحديد تواريخها لاحقاً حين تتضح الرؤية في روزنامة الاتحادين الآسيوي والدولي حيال مشاركات المنتخب السعودي دولياً.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,485
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,524
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,347
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,664

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا
فايز السراج.. المعماري الذي تاه في أزمة الوفاق الوطني في ليبيا

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة