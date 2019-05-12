لهذه الأسباب قرّرت "الداخلية" منع التجوّل 24 ساعة ببيش.. توصيات ولأول مصاب قصة

789 حالة سُجلت بوقت قياسي بعدما ظلت المنطقة والمحافظة خارج بيانات "الصحة"

جاء قرار وزارة الداخلية بمنع التجوّل على مدار اليوم في بيش؛ استناداً إلى توصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بعد تسجيل 623 حالة مؤكّدة؛ تعافى منها 152.

وأخذت محافظة بيش النصيب الأكبر من الإصابات بفيروس كورونا بمنطقة جازان، وذلك بعد تسجيل 789 حالة مؤكّدة بالمنطقة؛ منها 623 بمحافظة بيش، حيث أخذ مسار حالات كورونا في منطقة جازان ومحافظة بيش شكلاً خاصاً، حيث كانت المحافظة خارج إعلانات الصحة اليومية وتقاريرها حول كورونا، إلى أن أعلنت المصاب الأول.

وكانت منطقة جازان تسجّل أرقاماً منخفضة في الإصابات مقارنة بغيرها، حتى بدأت الأرقام تسجل ارتفاعاً كبيراً خلال هذه الأيام، وارتفعت بيش إلى النسبة الأكبر بين محافظات منطقة جازان.

وكانت الحالة الأولى لوافد باكستاني كان قد قدم من محافظة جدة قبل مدة، وذهب لمستوصف خاص ولم تتضح إصابته، وقام بمخالطة العمالة التي تسكن معه بالسكن نفسه.