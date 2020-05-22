"المالكي" يُرزق بمولودة أسماها "لارا"

رزق "فيصل بن هليل الظويلمي المالكي"، من منسوبي وزارة العدل بمحافظة الطائف بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "لارا".
"سبق" تبارك لـ "المالكي" بالمولودة، وتسأل الله العلي القدير أن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وقرة عين والديها.
رزق "فيصل بن هليل الظويلمي المالكي"، من منسوبي وزارة العدل بمحافظة الطائف بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "لارا".
"سبق" تبارك لـ "المالكي" بالمولودة، وتسأل الله العلي القدير أن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وقرة عين والديها.
رزق "فيصل بن هليل الظويلمي المالكي"، من منسوبي وزارة العدل بمحافظة الطائف بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "لارا".
"سبق" تبارك لـ "المالكي" بالمولودة، وتسأل الله العلي القدير أن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وقرة عين والديها.
رزق "فيصل بن هليل الظويلمي المالكي"، من منسوبي وزارة العدل بمحافظة الطائف بمولودة، اتفق وحرمه على تسميتها "لارا".
"سبق" تبارك لـ "المالكي" بالمولودة، وتسأل الله العلي القدير أن يجعلها من حفظة كتابه الكريم وقرة عين والديها.