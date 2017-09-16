مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع سلالاً غذائية في عدة مخيمات بالشمال السوري

1500 سلة تزن 111 طناً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، سلالاً غذائية للمحتاجين في عدة مخيمات في الشمال السوري، حيث بلغ عدد السلال الغذائية الموزعة 1500 سلة، تزن 111 طناً، في مخيمات جنة القرى والعزة والأمان والمنصورة وسوق المازوت وأبناء الغاب وجوباس وسراقب وطريق سرمين وشعيب وحي الجامعة والصناعة ومخيم طريق بنش الواقعة في مناطق سلقين وريف سراقب بالشمال السوري.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب السوري الشقيق.