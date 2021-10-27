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جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي

شددت على ارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام

أصدرت جامعة جدة بيانًا مساء اليوم الثلاثاء بشأن الزي المحتشم وحول ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن منع البنطال في الحرم الجامعي.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة أن منع لبس البنطال المخالف يدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام والذي يعبر عن مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساس، والتي أظهرت لعددٍ من اللوائح والنظم للذوق العام.

وأشارت الجامعة في البيان إلى أن التنبيه هو للباس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه والذي لا يتناسب مع وجود منسوبي الجامعة داخل المنظمة التعليمية، والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لذلك.

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جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي
سبق

أصدرت جامعة جدة بيانًا مساء اليوم الثلاثاء بشأن الزي المحتشم وحول ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن منع البنطال في الحرم الجامعي.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة أن منع لبس البنطال المخالف يدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام والذي يعبر عن مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساس، والتي أظهرت لعددٍ من اللوائح والنظم للذوق العام.

وأشارت الجامعة في البيان إلى أن التنبيه هو للباس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه والذي لا يتناسب مع وجود منسوبي الجامعة داخل المنظمة التعليمية، والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لذلك.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:52 PM

جامعة سعودية تصدر بيانًا بشأن منع "البنطال" في الحرم الجامعي

شددت على ارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام

A A A
خالد علي - الرياض
5
4,802

أصدرت جامعة جدة بيانًا مساء اليوم الثلاثاء بشأن الزي المحتشم وحول ما تم تناقله في مواقع التواصل الاجتماعي عن منع البنطال في الحرم الجامعي.

وتفصيلاً، أوضحت الجامعة أن منع لبس البنطال المخالف يدخل ضمن التوجيهات السامية والوزارية المعنية والتوجيهات الكريمة الموجهة بارتداء اللباس المحتشم وعدم خدش الحياء والذوق العام والذي يعبر عن مجموعة السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع السعودي ومبادئه وهويته بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في النظام الأساس، والتي أظهرت لعددٍ من اللوائح والنظم للذوق العام.

وأشارت الجامعة في البيان إلى أن التنبيه هو للباس البنطال الضيق أو القصير أو الممزق أو المكشوف منه والذي لا يتناسب مع وجود منسوبي الجامعة داخل المنظمة التعليمية، والمخالفة الصريحة للوائح والنظم المنظمة لذلك.

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