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"الجبير" يستعرض مع سفيري بريطانيا والنرويج دعم العلاقات المشتركة

فيما تناول نائب وزير الخارجية أوجه التعاون بين المملكة والإيسيسكو

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الوزير الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

على جانب آخر استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -الإيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والإيسيسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

وزير الدولة للشؤون الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يستعرض مع سفيري بريطانيا والنرويج دعم العلاقات المشتركة
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الوزير الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

على جانب آخر استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -الإيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والإيسيسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
06:21 PM

"الجبير" يستعرض مع سفيري بريطانيا والنرويج دعم العلاقات المشتركة

فيما تناول نائب وزير الخارجية أوجه التعاون بين المملكة والإيسيسكو

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير مملكة النرويج لدى المملكة أويفند ستوكه.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل الوزير الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير المملكة المتحدة لدى المملكة نيل كرومبتون.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

على جانب آخر استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -الإيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك.

وجرى خلال الاستقبال استعراض أوجه التعاون بين المملكة والإيسيسكو في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

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