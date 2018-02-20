أمير القصيم يفتتح غداً المعرض الأول للكتاب بالمركز الحضاري في بريدة

أكملت الجهات المنظمة لمعرض القصيم الأول للكتاب، الذي سيقام على مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، استعداداتها للفعالية الثقافية، التي ستنطلق غداً الأربعاء، تحت رعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، وإشراف وزارة التعليم ، وتنظيم جمعية الناشرين السعوديين والشركة الوطنية للتوزيع.

وسيفتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مساء غدٍ الأربعاء المعرض بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين بالإضافة ، إلى رواد الكتاب ومحبيه ، حيث جُهزت الفعالية الثقافية بأكثر من 200 دار نشر مشاركة في المعرض ستعرض كتبها على الزوار مدى 10 أيام ، عبر مواقعها المخصصة لها من قبل الجهات المنظمة.

كما سيشهد معرض الكتاب بالقصيم مشاركات نوعية من قبل الجهات الحكومية في المنطقة ، ودور النشر والشركات وعدد من المؤلفين ، وسيكون المعرض نوعياً بكل تفاصيله لأنه سيقام لأول مرة على أرض القصيم ، الأمر الذي سيدفعهم لأن تكون طريقة الافتتاح مختلفة ، وكذلك منصات توقيع الكتب ، والعروض والفعاليات المقدمة على مدى أيام المهرجان العشرة.

ولن يقتصر معرض الكتاب فقط على عرض الكتب وتوقيعها، وإنما سيشمل عدة عروض على هامش الفعالية الثقافية ، ومشاركات نوعية من بينها تواجد ثلاثة من أشهر المتاحف بمنطقة القصيم، وهي: متحف العقيلات، الذي يوثق تاريخ العقيلات أحد أشهر الرحلات التجارية الحديثة التي كانت تنطلق من منطقة القصيم، ومتحف دار النفائس الذي يعنى برصد التراث العلمي وحفظ الكتب والمخطوطات للعلماء والمثقفين ، ومتحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية ، إذ ستُعرف المتاحف الثلاثة زوار المعرض بأشياء نادرة تخص المنطقة.

وتنظم إدارة معرض القصيم أيضاً جناحاً خاصاً بالكتاب المخفض، يُعد من أكبر أجنحة المعرض ، يحتوي على أكثر من 45 ألف كتاب ، جميعها عناوين مشهورة ومهمة من دور مختلفة ، وبأسعار رمزية جداً ، للتسهيل على زوار المعرض ومنحهم فرصة اقتناء أكبر عدد من الكتب.