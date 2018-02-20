النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير القصيم يفتتح غداً المعرض الأول للكتاب بالمركز الحضاري في بريدة

200 دار نشر تُجمّل منصاتها بطرق عرض عالمية ومشاركات نوعية

أكملت الجهات المنظمة لمعرض القصيم الأول للكتاب، الذي سيقام على مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، استعداداتها للفعالية الثقافية، التي ستنطلق غداً الأربعاء، تحت رعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، وإشراف وزارة التعليم ، وتنظيم جمعية الناشرين السعوديين والشركة الوطنية للتوزيع.

وسيفتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مساء غدٍ الأربعاء المعرض بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين بالإضافة ، إلى رواد الكتاب ومحبيه ، حيث جُهزت الفعالية الثقافية بأكثر من 200 دار نشر مشاركة في المعرض ستعرض كتبها على الزوار مدى 10 أيام ، عبر مواقعها المخصصة لها من قبل الجهات المنظمة.

كما سيشهد معرض الكتاب بالقصيم مشاركات نوعية من قبل الجهات الحكومية في المنطقة ، ودور النشر والشركات وعدد من المؤلفين ، وسيكون المعرض نوعياً بكل تفاصيله لأنه سيقام لأول مرة على أرض القصيم ، الأمر الذي سيدفعهم لأن تكون طريقة الافتتاح مختلفة ، وكذلك منصات توقيع الكتب ، والعروض والفعاليات المقدمة على مدى أيام المهرجان العشرة.

ولن يقتصر معرض الكتاب فقط على عرض الكتب وتوقيعها، وإنما سيشمل عدة عروض على هامش الفعالية الثقافية ، ومشاركات نوعية من بينها تواجد ثلاثة من أشهر المتاحف بمنطقة القصيم، وهي: متحف العقيلات، الذي يوثق تاريخ العقيلات أحد أشهر الرحلات التجارية الحديثة التي كانت تنطلق من منطقة القصيم، ومتحف دار النفائس الذي يعنى برصد التراث العلمي وحفظ الكتب والمخطوطات للعلماء والمثقفين ، ومتحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية ، إذ ستُعرف المتاحف الثلاثة زوار المعرض بأشياء نادرة تخص المنطقة.

وتنظم إدارة معرض القصيم أيضاً جناحاً خاصاً بالكتاب المخفض، يُعد من أكبر أجنحة المعرض ، يحتوي على أكثر من 45 ألف كتاب ، جميعها عناوين مشهورة ومهمة من دور مختلفة ، وبأسعار رمزية جداً ، للتسهيل على زوار المعرض ومنحهم فرصة اقتناء أكبر عدد من الكتب.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
أمير القصيم يفتتح غداً المعرض الأول للكتاب بالمركز الحضاري في بريدة
سبق

أكملت الجهات المنظمة لمعرض القصيم الأول للكتاب، الذي سيقام على مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، استعداداتها للفعالية الثقافية، التي ستنطلق غداً الأربعاء، تحت رعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، وإشراف وزارة التعليم ، وتنظيم جمعية الناشرين السعوديين والشركة الوطنية للتوزيع.

وسيفتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مساء غدٍ الأربعاء المعرض بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين بالإضافة ، إلى رواد الكتاب ومحبيه ، حيث جُهزت الفعالية الثقافية بأكثر من 200 دار نشر مشاركة في المعرض ستعرض كتبها على الزوار مدى 10 أيام ، عبر مواقعها المخصصة لها من قبل الجهات المنظمة.

كما سيشهد معرض الكتاب بالقصيم مشاركات نوعية من قبل الجهات الحكومية في المنطقة ، ودور النشر والشركات وعدد من المؤلفين ، وسيكون المعرض نوعياً بكل تفاصيله لأنه سيقام لأول مرة على أرض القصيم ، الأمر الذي سيدفعهم لأن تكون طريقة الافتتاح مختلفة ، وكذلك منصات توقيع الكتب ، والعروض والفعاليات المقدمة على مدى أيام المهرجان العشرة.

ولن يقتصر معرض الكتاب فقط على عرض الكتب وتوقيعها، وإنما سيشمل عدة عروض على هامش الفعالية الثقافية ، ومشاركات نوعية من بينها تواجد ثلاثة من أشهر المتاحف بمنطقة القصيم، وهي: متحف العقيلات، الذي يوثق تاريخ العقيلات أحد أشهر الرحلات التجارية الحديثة التي كانت تنطلق من منطقة القصيم، ومتحف دار النفائس الذي يعنى برصد التراث العلمي وحفظ الكتب والمخطوطات للعلماء والمثقفين ، ومتحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية ، إذ ستُعرف المتاحف الثلاثة زوار المعرض بأشياء نادرة تخص المنطقة.

وتنظم إدارة معرض القصيم أيضاً جناحاً خاصاً بالكتاب المخفض، يُعد من أكبر أجنحة المعرض ، يحتوي على أكثر من 45 ألف كتاب ، جميعها عناوين مشهورة ومهمة من دور مختلفة ، وبأسعار رمزية جداً ، للتسهيل على زوار المعرض ومنحهم فرصة اقتناء أكبر عدد من الكتب.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439
07:24 PM

أمير القصيم يفتتح غداً المعرض الأول للكتاب بالمركز الحضاري في بريدة

200 دار نشر تُجمّل منصاتها بطرق عرض عالمية ومشاركات نوعية

A A A
بدر العتيبي - القصيم
0
164

أكملت الجهات المنظمة لمعرض القصيم الأول للكتاب، الذي سيقام على مركز الملك خالد الحضاري في مدينة بريدة، استعداداتها للفعالية الثقافية، التي ستنطلق غداً الأربعاء، تحت رعاية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، وإشراف وزارة التعليم ، وتنظيم جمعية الناشرين السعوديين والشركة الوطنية للتوزيع.

وسيفتتح الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مساء غدٍ الأربعاء المعرض بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين بالإضافة ، إلى رواد الكتاب ومحبيه ، حيث جُهزت الفعالية الثقافية بأكثر من 200 دار نشر مشاركة في المعرض ستعرض كتبها على الزوار مدى 10 أيام ، عبر مواقعها المخصصة لها من قبل الجهات المنظمة.

كما سيشهد معرض الكتاب بالقصيم مشاركات نوعية من قبل الجهات الحكومية في المنطقة ، ودور النشر والشركات وعدد من المؤلفين ، وسيكون المعرض نوعياً بكل تفاصيله لأنه سيقام لأول مرة على أرض القصيم ، الأمر الذي سيدفعهم لأن تكون طريقة الافتتاح مختلفة ، وكذلك منصات توقيع الكتب ، والعروض والفعاليات المقدمة على مدى أيام المهرجان العشرة.

ولن يقتصر معرض الكتاب فقط على عرض الكتب وتوقيعها، وإنما سيشمل عدة عروض على هامش الفعالية الثقافية ، ومشاركات نوعية من بينها تواجد ثلاثة من أشهر المتاحف بمنطقة القصيم، وهي: متحف العقيلات، الذي يوثق تاريخ العقيلات أحد أشهر الرحلات التجارية الحديثة التي كانت تنطلق من منطقة القصيم، ومتحف دار النفائس الذي يعنى برصد التراث العلمي وحفظ الكتب والمخطوطات للعلماء والمثقفين ، ومتحف المجحدي لنوادر التراث والسيارات الكلاسيكية ، إذ ستُعرف المتاحف الثلاثة زوار المعرض بأشياء نادرة تخص المنطقة.

وتنظم إدارة معرض القصيم أيضاً جناحاً خاصاً بالكتاب المخفض، يُعد من أكبر أجنحة المعرض ، يحتوي على أكثر من 45 ألف كتاب ، جميعها عناوين مشهورة ومهمة من دور مختلفة ، وبأسعار رمزية جداً ، للتسهيل على زوار المعرض ومنحهم فرصة اقتناء أكبر عدد من الكتب.

شارك برأيك
51
257

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,043
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,287
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,901
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,324

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة