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"الحربي" ينال الماجستير في العلوم العسكرية مع مرتبة الشرف الأولى

حصل المقدم ركن سلمان بن دبيان الصعيقري الحربي، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441هـ/ 2020م.

"سبق" تهنئ المقدم ركن سلمان الحربي، على تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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"الحربي" ينال الماجستير في العلوم العسكرية مع مرتبة الشرف الأولى
سبق

حصل المقدم ركن سلمان بن دبيان الصعيقري الحربي، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441هـ/ 2020م.

"سبق" تهنئ المقدم ركن سلمان الحربي، على تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
05:51 PM

"الحربي" ينال الماجستير في العلوم العسكرية مع مرتبة الشرف الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل المقدم ركن سلمان بن دبيان الصعيقري الحربي، على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى من كلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان بوزارة الحرس الوطني، في أول دفعة من البرنامج للعام الدراسي 1441هـ/ 2020م.

"سبق" تهنئ المقدم ركن سلمان الحربي، على تخرجه بتفوق، وتتمنى له التوفيق في حياته العلمية والعملية.

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