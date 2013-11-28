النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 220 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 401 خلال الـ24 ساعة الماضية

المسحة الطبية تمنح الضوء الأخضر لفريقي الهلال والنصر.. في نهائي كأس الملك

لأول مرة تنفذ في الملاعب العربية.. حضور افتراضي في النهائي

قالت وزارة الرياضة، إنها وفرت شاشات تفاعلية عملاقة خلف مرمى فريقي الهلال والنصر، فيما يعرف بالمدرج الافتراضي، لأول مرة على مستوى الوطن العربي، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت وزارة الرياضة تطبيق فكرة الدوريات الأوروبية، والتي بدأت في ملاعب الدنمارك، عن طريق عرض صور جماهير الفريقين وهم في منازلهم.

وتهدف هذه الفكرة إلى خلق روح تفاعلية وأجواء حماسية داخل الملاعب، بعد غياب الجماهير منذ فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

يُذكر أن فكرة المدرجات الافتراضية طبقت أيضاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنها ستنفذ لأول مرة في الوطن العربي عبر نهائي كأس الملك، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

من جهة ثانية، قدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر لجميع من شارك في مكافحة فيروس كورونا، حيث جاءت نتائج المسحة الطبية لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من فريقي الهلال والنصر سلبيه، وبالتالي منح اتحاد القدم الضوء الأخضر للفريقين للمشاركة في نهائي كأس الملك مساء اليوم السبت.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المسحة الطبية تمنح الضوء الأخضر لفريقي الهلال والنصر.. في نهائي كأس الملك
سبق

قالت وزارة الرياضة، إنها وفرت شاشات تفاعلية عملاقة خلف مرمى فريقي الهلال والنصر، فيما يعرف بالمدرج الافتراضي، لأول مرة على مستوى الوطن العربي، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت وزارة الرياضة تطبيق فكرة الدوريات الأوروبية، والتي بدأت في ملاعب الدنمارك، عن طريق عرض صور جماهير الفريقين وهم في منازلهم.

وتهدف هذه الفكرة إلى خلق روح تفاعلية وأجواء حماسية داخل الملاعب، بعد غياب الجماهير منذ فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

يُذكر أن فكرة المدرجات الافتراضية طبقت أيضاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنها ستنفذ لأول مرة في الوطن العربي عبر نهائي كأس الملك، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

من جهة ثانية، قدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر لجميع من شارك في مكافحة فيروس كورونا، حيث جاءت نتائج المسحة الطبية لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من فريقي الهلال والنصر سلبيه، وبالتالي منح اتحاد القدم الضوء الأخضر للفريقين للمشاركة في نهائي كأس الملك مساء اليوم السبت.

28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442
03:40 PM

المسحة الطبية تمنح الضوء الأخضر لفريقي الهلال والنصر.. في نهائي كأس الملك

لأول مرة تنفذ في الملاعب العربية.. حضور افتراضي في النهائي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,597

قالت وزارة الرياضة، إنها وفرت شاشات تفاعلية عملاقة خلف مرمى فريقي الهلال والنصر، فيما يعرف بالمدرج الافتراضي، لأول مرة على مستوى الوطن العربي، ضمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقررت وزارة الرياضة تطبيق فكرة الدوريات الأوروبية، والتي بدأت في ملاعب الدنمارك، عن طريق عرض صور جماهير الفريقين وهم في منازلهم.

وتهدف هذه الفكرة إلى خلق روح تفاعلية وأجواء حماسية داخل الملاعب، بعد غياب الجماهير منذ فترة طويلة بسبب جائحة فيروس كورونا.

يُذكر أن فكرة المدرجات الافتراضية طبقت أيضاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنها ستنفذ لأول مرة في الوطن العربي عبر نهائي كأس الملك، في ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

من جهة ثانية، قدّم الاتحاد السعودي لكرة القدم الشكر لجميع من شارك في مكافحة فيروس كورونا، حيث جاءت نتائج المسحة الطبية لأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين من فريقي الهلال والنصر سلبيه، وبالتالي منح اتحاد القدم الضوء الأخضر للفريقين للمشاركة في نهائي كأس الملك مساء اليوم السبت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,170
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,276
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,882
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,606

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة