كورونا .. كوريا الجنوبية تسجل 3,717 إصابة جديدة و174 بالصين
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 3,717 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليصل العدد التراكمي للحالات إلى 657,508 إصابات.
وأضافت البلاد 45 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 5,932 وفاة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 103295 إصابة مؤكدة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن 116 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.
كورونا .. كوريا الجنوبية تسجل 3,717 إصابة جديدة و174 بالصين
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2022-01-07
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 3,717 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليصل العدد التراكمي للحالات إلى 657,508 إصابات.
وأضافت البلاد 45 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 5,932 وفاة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 103295 إصابة مؤكدة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن 116 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.
07 يناير 2022 - 4 جمادى الآخر 1443
01:27 PM
كورونا .. كوريا الجنوبية تسجل 3,717 إصابة جديدة و174 بالصين
أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن كوريا الجنوبية سجلت 3,717 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، ليصل العدد التراكمي للحالات إلى 657,508 إصابات.
وأضافت البلاد 45 حالة وفاة من جراء الإصابة بالفيروس، ليصل العدد الإجمالي إلى 5,932 وفاة.
الصين
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الجمعة، تسجيل 174 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 103295 إصابة مؤكدة.
وقالت اللجنة، في بيان، إن 116 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محلياً، ولم تُسجل البلاد أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 4636.