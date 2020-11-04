وقال "آل الشيخ" في رسالة للمعلمين والمعلمات: شكراً لكم من القلب على عطائكم وجهودكم وإخلاصكم في أداء رسالتكم.

جاء ذلك في مقطع فيديو، يظهر وزير التعليم خلال زيارته لعدد من مدارس منطقة مكة المكرمة.

قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات على جهودهم وعطائهم.

وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: شكراً من القلب عبدالرزاق البجالي سبق 2020-11-04 قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات على جهودهم وعطائهم. جاء ذلك في مقطع فيديو، يظهر وزير التعليم خلال زيارته لعدد من مدارس منطقة مكة المكرمة. وقال "آل الشيخ" في رسالة للمعلمين والمعلمات: شكراً لكم من القلب على عطائكم وجهودكم وإخلاصكم في أداء رسالتكم.

04 نوفمبر 2020 - 18 ربيع الأول 1442 03:02 PM

وزير التعليم للمعلمين والمعلمات: شكراً من القلب أعرب عن تقديره لإخلاصهم في أداء رسالتهم





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قدّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، شكره وتقديره للمعلمين والمعلمات على جهودهم وعطائهم.

جاء ذلك في مقطع فيديو، يظهر وزير التعليم خلال زيارته لعدد من مدارس منطقة مكة المكرمة.

وقال "آل الشيخ" في رسالة للمعلمين والمعلمات: شكراً لكم من القلب على عطائكم وجهودكم وإخلاصكم في أداء رسالتكم.