ماليزيا تعلن تسجيل 150 إصابة جديدة بكورونا و7 وفيات

إجمالي الإصابات 2470.. الأعلى في جنوب شرق آسيا

سجلت ماليزيا 150 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الأحد، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 2470، وهو أعلى عدد للإصابة بالفيروس في جنوب شرق آسيا.

وزاد عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 34، بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.

ووفق "رويترز" بدأ الجيش في ماليزيا، مساعدة الشرطة في تسيير دوريات لتنفيذ قرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة، ردًّا على تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد.