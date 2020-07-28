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عوض بن سودان في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، عوض بن عبدالله آل سودان، أحد أعيان جماعة آل يزيد بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء

مع أبناء المتوفى رحمه الله:

محمد: ٠٥٠٠٢٥٢٥٢٤

خالد: ٠٥٠٥٧٥١٠٩١

فهد: ٠٥٥٥٦٧١٦٣٣

سلطان: ٠٥٦١١٠٠٦٠٩

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عوض بن سودان في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالى، عوض بن عبدالله آل سودان، أحد أعيان جماعة آل يزيد بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء

مع أبناء المتوفى رحمه الله:

محمد: ٠٥٠٠٢٥٢٥٢٤

خالد: ٠٥٠٥٧٥١٠٩١

فهد: ٠٥٥٥٦٧١٦٣٣

سلطان: ٠٥٦١١٠٠٦٠٩

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:49 AM
اخر تعديل
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
05:25 PM

عوض بن سودان في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,227

انتقل إلى رحمة الله تعالى، عوض بن عبدالله آل سودان، أحد أعيان جماعة آل يزيد بقبيلة بني مغيد بمنطقة عسير، وتم دفنه والصلاة عليه أمس بمدينة أبها.

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

للتواصل وتقديم العزاء

مع أبناء المتوفى رحمه الله:

محمد: ٠٥٠٠٢٥٢٥٢٤

خالد: ٠٥٠٥٧٥١٠٩١

فهد: ٠٥٥٥٦٧١٦٣٣

سلطان: ٠٥٦١١٠٠٦٠٩

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