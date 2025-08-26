ترامب عن حضور #ظريف قمة السبع: لم أُفاجأ وماكرون طلب مني الموافقة

رفض التعليق على ما إذا كان مسؤولون أمريكيون قد التقوا وزير خارجية إيران

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ التعليق على ما إذا كان مسؤولون أمريكيون قد التقوا وزير خارجية إيران جواد #ظريف في قمة السبع.

وقال ترامب؛ في تصريحات له اليوم: #ماكرون حدّثني عن حضور #ظريف قمة السبع وطلب مني الموافقة وأنا لم أُفاجأ بحضور #ظريف إلى فرنسا حيث تعقد قمة السبع.

وأضاف: طهران تحت ضغوط مالية هائلة ولا نبحث عن تغيير النظام في إيران، وسنبحث في قمة السبع الصواريخ الباليستية الإيرانية، أما الاتفاق النووي الذي أبرمه #أوباما مع #إيران فقد انتهى ".

وتابع: خطة السلام في #الشرق_الأوسط ربما تعلن قبل الانتخابات الإسرائيلية.