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"عاد لطبيعته زمن النبوة".. شاهد غار حراء بعد إزالة التشوهات البصرية

جهود ضمن مشروع التاهيل الذي أطلقه "خالد الفيصل" ونال إشادة المتابعين

تداول مغردون صورة لغار حراء وهو في صورته الطبيعية بعد أن تمت إزالة الصور والكتابات التي تشوه مدخله وعلى جنباته، وقاد عاد إلى صورته الطبيعية قبل أن تطاله أيدي العمالة المخالفة.

وقال أستاذ التاريخ والسيرة النبوية الدكتور محمل السلمي والذي نشر الصورة عبر حسابه: "غار حراء هكذا عاد لصورته الطبيعية زمن النبوة، بعد تنظيفه من الكتابات والإضافات التي تراكمت عبر العصور، جزى الله من فعل ذلك خيراً".

فيما قال المغرد عبدالرحم: "الموقع بحاجة إلى حراسة وتنظيم وإرشاد وتحسين للموقع مع امكانية عرض فيلم توضيحي بعدة لغات عن رمزية الغار بالنسبة للمسلمين".

وأشاد المغردون بتوجيه مستشار خادم الحرمين الامير خالد الفيصل والذي وجّه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما.

يذكر أنه يشرف على مشروعي التطوير الذي يتابع تنفيذه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان فريقٌ مُشكل من إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة؛ بهدف إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وسيتم إعادة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتهما الأولى على عدة مراحل، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى والتي تستغرق 30 يوماً تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

غار حراء التشوهات البصرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"عاد لطبيعته زمن النبوة".. شاهد غار حراء بعد إزالة التشوهات البصرية
سبق

تداول مغردون صورة لغار حراء وهو في صورته الطبيعية بعد أن تمت إزالة الصور والكتابات التي تشوه مدخله وعلى جنباته، وقاد عاد إلى صورته الطبيعية قبل أن تطاله أيدي العمالة المخالفة.

وقال أستاذ التاريخ والسيرة النبوية الدكتور محمل السلمي والذي نشر الصورة عبر حسابه: "غار حراء هكذا عاد لصورته الطبيعية زمن النبوة، بعد تنظيفه من الكتابات والإضافات التي تراكمت عبر العصور، جزى الله من فعل ذلك خيراً".

فيما قال المغرد عبدالرحم: "الموقع بحاجة إلى حراسة وتنظيم وإرشاد وتحسين للموقع مع امكانية عرض فيلم توضيحي بعدة لغات عن رمزية الغار بالنسبة للمسلمين".

وأشاد المغردون بتوجيه مستشار خادم الحرمين الامير خالد الفيصل والذي وجّه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما.

يذكر أنه يشرف على مشروعي التطوير الذي يتابع تنفيذه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان فريقٌ مُشكل من إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة؛ بهدف إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وسيتم إعادة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتهما الأولى على عدة مراحل، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى والتي تستغرق 30 يوماً تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

18 يونيو 2020 - 26 شوّال 1441
12:27 PM

"عاد لطبيعته زمن النبوة".. شاهد غار حراء بعد إزالة التشوهات البصرية

جهود ضمن مشروع التاهيل الذي أطلقه "خالد الفيصل" ونال إشادة المتابعين

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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5,757

تداول مغردون صورة لغار حراء وهو في صورته الطبيعية بعد أن تمت إزالة الصور والكتابات التي تشوه مدخله وعلى جنباته، وقاد عاد إلى صورته الطبيعية قبل أن تطاله أيدي العمالة المخالفة.

وقال أستاذ التاريخ والسيرة النبوية الدكتور محمل السلمي والذي نشر الصورة عبر حسابه: "غار حراء هكذا عاد لصورته الطبيعية زمن النبوة، بعد تنظيفه من الكتابات والإضافات التي تراكمت عبر العصور، جزى الله من فعل ذلك خيراً".

فيما قال المغرد عبدالرحم: "الموقع بحاجة إلى حراسة وتنظيم وإرشاد وتحسين للموقع مع امكانية عرض فيلم توضيحي بعدة لغات عن رمزية الغار بالنسبة للمسلمين".

وأشاد المغردون بتوجيه مستشار خادم الحرمين الامير خالد الفيصل والذي وجّه بالبدء عاجلاً في مشروعي تطوير غاري حراء وثور بالعاصمة المقدسة، والاستفادة من قرار منع التجول للبدء في تنفيذ المشروعين وسرعة إنجازهما.

يذكر أنه يشرف على مشروعي التطوير الذي يتابع تنفيذه نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان فريقٌ مُشكل من إمارة منطقة مكة والهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وهيئة تطوير المنطقة، وأمانة العاصمة المقدسة، وشرطة المنطقة؛ بهدف إزالة التشوهات البصرية المُحدثة على مدار السنين في الموقعين، والقضاء على السلوكيات المخالفة التي يقوم بها بعض الزوار.

وسيتم إعادة الموقعين اللذين كان يصعب تطويرهما خلال الفترة الماضية بسبب الزحام الذي تشهده مكة المكرمة طيلة العام، إلى حالتهما الأولى على عدة مراحل، إذ سيتم خلال المرحلة الأولى والتي تستغرق 30 يوماً تنظيف الصخور من الكتابات والرسومات وإزالة الكتابات في الغارين، وعلى امتداد الطريقين المؤديين إليهما وذلك وفق أحدث الأسس العلمية، كذلك إزالة الصبات الإسمنتية ومظلات الزنك والأخشاب، فيما سيتم خلال المراحل المتبقية تطوير المواقع المحيطة بالغارين والطرق المؤدية إليهما وإنشاء عدد من المرافق التي تخدم زوار الموقعين.

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