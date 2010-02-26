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نائب أمير الشرقية  يطلع على أحدث البيانات الإحصائية للمنطقة

ثمّن الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد بمكتبه في ديوان الإمارة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي والوفد المرافق معه، واطلع على أحدث البيانات الخاصة بالمنطقة الشرقية والصادرة ضمن دليل الخدمات 2017م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها، مؤكداً أن هذا الحراك عالي المستوى يأتي بدعم ومتابعة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، ويهدف للدفع قدمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ويحفَّزَ جميع أجهزة الدولة ومنها الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تعمل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة، مثمناً الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية من شأنها دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد التخيفي أن المنطقة الشرقية تشهد تسارعًا تنمويًا على مختلف الأصعدة بقيادة أمير المنطقة ونائبه مما يجعل في الهيئة العامة للإحصاء تواكب هذه الخطوات بما يعكس واقع الأرقام والتي تعد مؤشرات هامة في التنمية على مستوى المنطقة وكافة محافظاتها، مشيراً إلى أن دليل الخدمات 2017م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها، يضم إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة ويُعد المرجع الرسمي الموحد لخدمات كافة الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مدنها وقراها، حيث يسهم الدليل في عمليات التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لخدمات التنمية لتعود بالفائدة المرجوة للمواطنين في كافة مناطق المملكة، ويهدف الدليل، الذي ساهمت في إعداده 27 جهة حكومية كمصادر معلومات للبيانات، إلى توفير قواعد بيانات عن جغرافية لكل مسمى سكاني يتوفر به خدمة معتمدة، وقواعد بيانات عن الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب الخدمات العامة، والخدمات الإدارية، والخدمات المالية والمصرفية، فضلاً على توفير قواعد بيانات لأهم المنشآت الخدمية على مستوى مناطق المملكة.

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نائب أمير الشرقية  يطلع على أحدث البيانات الإحصائية للمنطقة
سبق

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد بمكتبه في ديوان الإمارة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي والوفد المرافق معه، واطلع على أحدث البيانات الخاصة بالمنطقة الشرقية والصادرة ضمن دليل الخدمات 2017م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها، مؤكداً أن هذا الحراك عالي المستوى يأتي بدعم ومتابعة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، ويهدف للدفع قدمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ويحفَّزَ جميع أجهزة الدولة ومنها الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تعمل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة، مثمناً الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية من شأنها دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد التخيفي أن المنطقة الشرقية تشهد تسارعًا تنمويًا على مختلف الأصعدة بقيادة أمير المنطقة ونائبه مما يجعل في الهيئة العامة للإحصاء تواكب هذه الخطوات بما يعكس واقع الأرقام والتي تعد مؤشرات هامة في التنمية على مستوى المنطقة وكافة محافظاتها، مشيراً إلى أن دليل الخدمات 2017م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها، يضم إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة ويُعد المرجع الرسمي الموحد لخدمات كافة الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مدنها وقراها، حيث يسهم الدليل في عمليات التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لخدمات التنمية لتعود بالفائدة المرجوة للمواطنين في كافة مناطق المملكة، ويهدف الدليل، الذي ساهمت في إعداده 27 جهة حكومية كمصادر معلومات للبيانات، إلى توفير قواعد بيانات عن جغرافية لكل مسمى سكاني يتوفر به خدمة معتمدة، وقواعد بيانات عن الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب الخدمات العامة، والخدمات الإدارية، والخدمات المالية والمصرفية، فضلاً على توفير قواعد بيانات لأهم المنشآت الخدمية على مستوى مناطق المملكة.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
03:49 PM

نائب أمير الشرقية  يطلع على أحدث البيانات الإحصائية للمنطقة

ثمّن الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم متخذي القرار وراسمي السياسات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد بمكتبه في ديوان الإمارة رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي والوفد المرافق معه، واطلع على أحدث البيانات الخاصة بالمنطقة الشرقية والصادرة ضمن دليل الخدمات 2017م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها، مؤكداً أن هذا الحراك عالي المستوى يأتي بدعم ومتابعة من قبل سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، ويهدف للدفع قدمًا بالتنمية الاقتصادية الشاملة، ويحفَّزَ جميع أجهزة الدولة ومنها الهيئة العامة للإحصاء إلى أن تعمل بإيجابية مع مقتضيات المرحلة، مثمناً الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإحصاء في تقديم بيانات وإحصاءات محدثة لكافة الجهات الحكومية من شأنها دعم متخذي القرار وراسمي السياسات.

فيما أوضح رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد التخيفي أن المنطقة الشرقية تشهد تسارعًا تنمويًا على مختلف الأصعدة بقيادة أمير المنطقة ونائبه مما يجعل في الهيئة العامة للإحصاء تواكب هذه الخطوات بما يعكس واقع الأرقام والتي تعد مؤشرات هامة في التنمية على مستوى المنطقة وكافة محافظاتها، مشيراً إلى أن دليل الخدمات 2017م والذي أصدرته الهيئة عبر موقعها، يضم إحصاءات الخدمات لمدن وقرى المملكة ويُعد المرجع الرسمي الموحد لخدمات كافة الجهات الحكومية والأهلية المتوفرة في مناطق المملكة المختلفة على مستوى مدنها وقراها، حيث يسهم الدليل في عمليات التخطيط ووضع الرؤى المستقبلية لخدمات التنمية لتعود بالفائدة المرجوة للمواطنين في كافة مناطق المملكة، ويهدف الدليل، الذي ساهمت في إعداده 27 جهة حكومية كمصادر معلومات للبيانات، إلى توفير قواعد بيانات عن جغرافية لكل مسمى سكاني يتوفر به خدمة معتمدة، وقواعد بيانات عن الخدمات التعليمية، والخدمات الصحية، الخدمات الاجتماعية والتنموية، إلى جانب الخدمات العامة، والخدمات الإدارية، والخدمات المالية والمصرفية، فضلاً على توفير قواعد بيانات لأهم المنشآت الخدمية على مستوى مناطق المملكة.

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