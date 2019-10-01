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"التعليم" تطلق الروضة الافتراضية  لتعلم آمن ورصين

من عمر 3 ـ 6 سنوات تحت إشراف ذويهم وبدعم منهم

أطلقت وزارة التعليم اليوم (الثلاثاء) الروضة الافتراضية، التي توفر تعلمًا آمنًا ورصينًا للأطفال من عمر 3 ـ 6 سنوات تحت إشراف ذويهم وبدعم منهم.

وأوضحت وزارة التعليم أن الروضة الافتراضية عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني متاح على نظامي (iOS- android) ليقدم حلول التعلم الإلكتروني عن بعد لمرحلة الطفولة المبكرة، من خلال محتويات تعليمية مبنية وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وتقدم الروضة الافتراضية مجموعة متنوعة من العناصر التعليمية كالفيديوهات التعليمية، والقصص، والأناشيد، والألعاب، والأنشطة التفاعلية الحسية والتقنية، وأيضاً تقدم مجموعة من الإرشادات والرسائل التوعوية وأدوات التقييم لولي الأمر التي تساعده على دعم تعلم الطفل من المنزل.

وتطرح الروضة الافتراضية محتواها التعليمي من خلال 11 وحدة تعليمية تتضمن كل وحدة سلسلة متنوعة من العناصر التعليمية التي يتجاوز عددها في الوحدة الواحدة أكثر من 50 عنصرًا تعليمياً، ويتم تدفق عرض الوحدات التعليمية في الروضة بعناصرها وفق مخطط زمني يُمكَن المتعلم والمربي من ممارسة كافة الأنشطة التعليمية.

ويستطيع الطفل من خلال الروضة الافتراضية استكشاف وبناء خبرات حسية وتفاعلية جديدة، من خلال ما توفره الروضة من أنشطة، حيث تتنوع الأنشطة إلى أنشطة تفاعلية حسية يمارسها الطفل مع الأهل والأصدقاء والبيئة المحيطة به باستخدام خامات بسيطة متوفرة في المنزل، ويتم تقييم ما تم تنفيذه في هذه الأنشطة من قبل المربي بواسطة أسئلة الملاحظة والتقييم التي وفرتها الروضة له مع كل عنصر ليسهل عليه تقييم تعلم طفله، ويقوم المربي بإدخال ملاحظاته وتقييمه في التطبيق لتظهر كتقرير لتقييم تعلم الطفل لكل وحدة تعليمية.

كما توفر الروضة الافتراضية الأنشطة التفاعلية التقنية التي تسهم في تعلم الطفل من خلال إنجازه لبعض المهام داخل التطبيق والتي تتفاوت مستويات صعوبتها بحسب الفئة العمرية ودرجة تقدم الطفل في الإنجاز، ويظهر حل هذه الأنشطة مباشرة في لوحة إحصاءات التطبيق لدى الإدارة العامة للطفولة المبكرة بالوزارة لقياس مستوى التحصيل التعليمي للأطفال والمدى الزمني للتعلم ومستوى تفاعلهم مع هذا النوع من المحتوى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعليم" تطلق الروضة الافتراضية  لتعلم آمن ورصين
سبق

أطلقت وزارة التعليم اليوم (الثلاثاء) الروضة الافتراضية، التي توفر تعلمًا آمنًا ورصينًا للأطفال من عمر 3 ـ 6 سنوات تحت إشراف ذويهم وبدعم منهم.

وأوضحت وزارة التعليم أن الروضة الافتراضية عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني متاح على نظامي (iOS- android) ليقدم حلول التعلم الإلكتروني عن بعد لمرحلة الطفولة المبكرة، من خلال محتويات تعليمية مبنية وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وتقدم الروضة الافتراضية مجموعة متنوعة من العناصر التعليمية كالفيديوهات التعليمية، والقصص، والأناشيد، والألعاب، والأنشطة التفاعلية الحسية والتقنية، وأيضاً تقدم مجموعة من الإرشادات والرسائل التوعوية وأدوات التقييم لولي الأمر التي تساعده على دعم تعلم الطفل من المنزل.

وتطرح الروضة الافتراضية محتواها التعليمي من خلال 11 وحدة تعليمية تتضمن كل وحدة سلسلة متنوعة من العناصر التعليمية التي يتجاوز عددها في الوحدة الواحدة أكثر من 50 عنصرًا تعليمياً، ويتم تدفق عرض الوحدات التعليمية في الروضة بعناصرها وفق مخطط زمني يُمكَن المتعلم والمربي من ممارسة كافة الأنشطة التعليمية.

ويستطيع الطفل من خلال الروضة الافتراضية استكشاف وبناء خبرات حسية وتفاعلية جديدة، من خلال ما توفره الروضة من أنشطة، حيث تتنوع الأنشطة إلى أنشطة تفاعلية حسية يمارسها الطفل مع الأهل والأصدقاء والبيئة المحيطة به باستخدام خامات بسيطة متوفرة في المنزل، ويتم تقييم ما تم تنفيذه في هذه الأنشطة من قبل المربي بواسطة أسئلة الملاحظة والتقييم التي وفرتها الروضة له مع كل عنصر ليسهل عليه تقييم تعلم طفله، ويقوم المربي بإدخال ملاحظاته وتقييمه في التطبيق لتظهر كتقرير لتقييم تعلم الطفل لكل وحدة تعليمية.

كما توفر الروضة الافتراضية الأنشطة التفاعلية التقنية التي تسهم في تعلم الطفل من خلال إنجازه لبعض المهام داخل التطبيق والتي تتفاوت مستويات صعوبتها بحسب الفئة العمرية ودرجة تقدم الطفل في الإنجاز، ويظهر حل هذه الأنشطة مباشرة في لوحة إحصاءات التطبيق لدى الإدارة العامة للطفولة المبكرة بالوزارة لقياس مستوى التحصيل التعليمي للأطفال والمدى الزمني للتعلم ومستوى تفاعلهم مع هذا النوع من المحتوى.

01 أكتوبر 2019 - 2 صفر 1441
03:57 PM

"التعليم" تطلق الروضة الافتراضية  لتعلم آمن ورصين

من عمر 3 ـ 6 سنوات تحت إشراف ذويهم وبدعم منهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت وزارة التعليم اليوم (الثلاثاء) الروضة الافتراضية، التي توفر تعلمًا آمنًا ورصينًا للأطفال من عمر 3 ـ 6 سنوات تحت إشراف ذويهم وبدعم منهم.

وأوضحت وزارة التعليم أن الروضة الافتراضية عبارة عن تطبيق إلكتروني مجاني متاح على نظامي (iOS- android) ليقدم حلول التعلم الإلكتروني عن بعد لمرحلة الطفولة المبكرة، من خلال محتويات تعليمية مبنية وفق المعايير النمائية للتعلم المبكر في المملكة.

وتقدم الروضة الافتراضية مجموعة متنوعة من العناصر التعليمية كالفيديوهات التعليمية، والقصص، والأناشيد، والألعاب، والأنشطة التفاعلية الحسية والتقنية، وأيضاً تقدم مجموعة من الإرشادات والرسائل التوعوية وأدوات التقييم لولي الأمر التي تساعده على دعم تعلم الطفل من المنزل.

وتطرح الروضة الافتراضية محتواها التعليمي من خلال 11 وحدة تعليمية تتضمن كل وحدة سلسلة متنوعة من العناصر التعليمية التي يتجاوز عددها في الوحدة الواحدة أكثر من 50 عنصرًا تعليمياً، ويتم تدفق عرض الوحدات التعليمية في الروضة بعناصرها وفق مخطط زمني يُمكَن المتعلم والمربي من ممارسة كافة الأنشطة التعليمية.

ويستطيع الطفل من خلال الروضة الافتراضية استكشاف وبناء خبرات حسية وتفاعلية جديدة، من خلال ما توفره الروضة من أنشطة، حيث تتنوع الأنشطة إلى أنشطة تفاعلية حسية يمارسها الطفل مع الأهل والأصدقاء والبيئة المحيطة به باستخدام خامات بسيطة متوفرة في المنزل، ويتم تقييم ما تم تنفيذه في هذه الأنشطة من قبل المربي بواسطة أسئلة الملاحظة والتقييم التي وفرتها الروضة له مع كل عنصر ليسهل عليه تقييم تعلم طفله، ويقوم المربي بإدخال ملاحظاته وتقييمه في التطبيق لتظهر كتقرير لتقييم تعلم الطفل لكل وحدة تعليمية.

كما توفر الروضة الافتراضية الأنشطة التفاعلية التقنية التي تسهم في تعلم الطفل من خلال إنجازه لبعض المهام داخل التطبيق والتي تتفاوت مستويات صعوبتها بحسب الفئة العمرية ودرجة تقدم الطفل في الإنجاز، ويظهر حل هذه الأنشطة مباشرة في لوحة إحصاءات التطبيق لدى الإدارة العامة للطفولة المبكرة بالوزارة لقياس مستوى التحصيل التعليمي للأطفال والمدى الزمني للتعلم ومستوى تفاعلهم مع هذا النوع من المحتوى.

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