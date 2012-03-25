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"التجارة" تعلن استدعاء 1.036 مركبة "هوندا"

بسبب خلل في وحدة التحكم بلوحة العدادات

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1.036 مركبة هوندا "ODYSSEY/PILOT" 2021-2018.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم في لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم عرض لوحة العدادات لمعلومات مهمة مثل ضغط زيت المحرك وعداد السرعة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

وزارة التجارة

الرئيسية/ سيارات / أخبار السيارات

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"التجارة" تعلن استدعاء 1.036 مركبة "هوندا"
سبق

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1.036 مركبة هوندا "ODYSSEY/PILOT" 2021-2018.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم في لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم عرض لوحة العدادات لمعلومات مهمة مثل ضغط زيت المحرك وعداد السرعة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

24 مارس 2021 - 11 شعبان 1442
03:22 PM

"التجارة" تعلن استدعاء 1.036 مركبة "هوندا"

بسبب خلل في وحدة التحكم بلوحة العدادات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 1.036 مركبة هوندا "ODYSSEY/PILOT" 2021-2018.

وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء لخلل في وحدة التحكم في لوحة العدادات قد يؤدي إلى عدم عرض لوحة العدادات لمعلومات مهمة مثل ضغط زيت المحرك وعداد السرعة أثناء القيادة، مما يزيد من خطر وقوع حادث.

ودعت "التجارة إلى التواصل مع الشركة لإجراء التحديثات اللازمة مجاناً.

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