لدى مسافرين.. البرازيل تسجل أول إصابتين بالمتحور أوميكرون

أُعلن في جنوب البرازيل، تسجيل إصابتين مؤكدتين بـ"أوميكرون"، النسخة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا المستجد لدى مسافرين.

وقالت حكومة ولاية ساو باولو في بيان الليلة: إن وزارة الصحة في الولاية، تأكدت من عملية التحقق من هذا المتحورة خلال دراسة التسلسل الجيني للفيروس.

يُذكر أن وزارة الصحة البرازيلية قد سجلت خلال الـ24 الماضية 9710 إصابات جديدة بكوفيد 19، و305 وفيات لتبلغ الحصيلة الإجمالية للإصابات بالفيروس في البلاد 22094459؛ فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 614681.