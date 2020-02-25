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"الصحة العالمية" محذرة الدول التي لم يتسلل إليها الوباء: "كورونا" يطرق الباب

طالبتها بتعزيز استعداداتها

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الدول التي لم يتسلل إليها فيروس كورونا الجديد، لتعزيز استعداداتها لمواجهة الوباء، محذرة من أنه "يطرق الباب فعلياً".

وأوضح المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، في إفادة صحفية في جنيف، أن المسؤولين بالمنظمة يجتمعون في روما لبحث الإجراءات التي اتخذت في إيطاليا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن بعثة لإيران كانت مقررة اليوم تأجلت ولم يذكر موعداً لها.

وأشار المتحدث إلى أن العديد من الدول لديها خطط لمواجهة الوباء جاهزة والبعض قد يتصرف بناء على هذه الخطط اعتماداً على الأوضاع، لكن في الوقت الراهن المنظمة نفسها لا تخطط لإعلان كبير آخر مثلما أعلنت حالة طوارئ دولية يوم 30 يناير (كانون الثاني).

فيروس كورونا الجديد منظمة الصحة العالمية

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"الصحة العالمية" محذرة الدول التي لم يتسلل إليها الوباء: "كورونا" يطرق الباب
سبق

دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الدول التي لم يتسلل إليها فيروس كورونا الجديد، لتعزيز استعداداتها لمواجهة الوباء، محذرة من أنه "يطرق الباب فعلياً".

وأوضح المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، في إفادة صحفية في جنيف، أن المسؤولين بالمنظمة يجتمعون في روما لبحث الإجراءات التي اتخذت في إيطاليا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن بعثة لإيران كانت مقررة اليوم تأجلت ولم يذكر موعداً لها.

وأشار المتحدث إلى أن العديد من الدول لديها خطط لمواجهة الوباء جاهزة والبعض قد يتصرف بناء على هذه الخطط اعتماداً على الأوضاع، لكن في الوقت الراهن المنظمة نفسها لا تخطط لإعلان كبير آخر مثلما أعلنت حالة طوارئ دولية يوم 30 يناير (كانون الثاني).

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
08:47 PM

"الصحة العالمية" محذرة الدول التي لم يتسلل إليها الوباء: "كورونا" يطرق الباب

طالبتها بتعزيز استعداداتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، الدول التي لم يتسلل إليها فيروس كورونا الجديد، لتعزيز استعداداتها لمواجهة الوباء، محذرة من أنه "يطرق الباب فعلياً".

وأوضح المتحدث باسم المنظمة كريستيان ليندماير، في إفادة صحفية في جنيف، أن المسؤولين بالمنظمة يجتمعون في روما لبحث الإجراءات التي اتخذت في إيطاليا، وفقاً لـ"رويترز".

وبين أن بعثة لإيران كانت مقررة اليوم تأجلت ولم يذكر موعداً لها.

وأشار المتحدث إلى أن العديد من الدول لديها خطط لمواجهة الوباء جاهزة والبعض قد يتصرف بناء على هذه الخطط اعتماداً على الأوضاع، لكن في الوقت الراهن المنظمة نفسها لا تخطط لإعلان كبير آخر مثلما أعلنت حالة طوارئ دولية يوم 30 يناير (كانون الثاني).

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