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إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد

طهران تواجه واحدة من أكبر مشكلات الإدمان في العالم

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن السلطات ضبطت ما يزيد على ستة أطنان من الهيروين، في حين اعترف مسؤول أن نحو ثلاثة ملايين شخص في بلاده يتعاطون المخدرات.

وأوضحت التقارير الإيرانية، أن شحنة الهيروين كانت في طريقها إلى أوروبا، وأنه جرى تفكيك خمس عصابات دولية لتهريب المخدرات.

وذكرت وزارة المخابرات الإيرانية، أن مواطنين أوروبيين كانوا ضمن 11 عضواً بإحدى العصابات الرئيسة جرى اعتقالهم.

ولم يحدد بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية جنسيات المعتقلين أو تاريخ تلك العمليات وفق "سكاي نيوز".

وكانت الشرطة الإيطالية، قد صادرت الأسبوع الماضي 270 كيلوجراماً من الهيروين، كانت مخبأةً في حاوية وصلت على سفينة قادمة من إيران، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في البلاد منذ ما لا يقل عن 20 عاماً.

وكانت سفينة الشحن قد أبحرت من ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تواجه واحدة من أكبر مشكلات الإدمان في العالم، إذ قال نائب قائد الشرطة إسكندر مؤمني؛ إن عدد المتعاطين للمخدرات في البلاد بلغ 2.8 مليون شخص.

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إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد
سبق

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن السلطات ضبطت ما يزيد على ستة أطنان من الهيروين، في حين اعترف مسؤول أن نحو ثلاثة ملايين شخص في بلاده يتعاطون المخدرات.

وأوضحت التقارير الإيرانية، أن شحنة الهيروين كانت في طريقها إلى أوروبا، وأنه جرى تفكيك خمس عصابات دولية لتهريب المخدرات.

وذكرت وزارة المخابرات الإيرانية، أن مواطنين أوروبيين كانوا ضمن 11 عضواً بإحدى العصابات الرئيسة جرى اعتقالهم.

ولم يحدد بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية جنسيات المعتقلين أو تاريخ تلك العمليات وفق "سكاي نيوز".

وكانت الشرطة الإيطالية، قد صادرت الأسبوع الماضي 270 كيلوجراماً من الهيروين، كانت مخبأةً في حاوية وصلت على سفينة قادمة من إيران، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في البلاد منذ ما لا يقل عن 20 عاماً.

وكانت سفينة الشحن قد أبحرت من ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تواجه واحدة من أكبر مشكلات الإدمان في العالم، إذ قال نائب قائد الشرطة إسكندر مؤمني؛ إن عدد المتعاطين للمخدرات في البلاد بلغ 2.8 مليون شخص.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:27 AM

إيران: 3 ملايين شخص يتعاطون المخدرات بالبلاد

طهران تواجه واحدة من أكبر مشكلات الإدمان في العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن السلطات ضبطت ما يزيد على ستة أطنان من الهيروين، في حين اعترف مسؤول أن نحو ثلاثة ملايين شخص في بلاده يتعاطون المخدرات.

وأوضحت التقارير الإيرانية، أن شحنة الهيروين كانت في طريقها إلى أوروبا، وأنه جرى تفكيك خمس عصابات دولية لتهريب المخدرات.

وذكرت وزارة المخابرات الإيرانية، أن مواطنين أوروبيين كانوا ضمن 11 عضواً بإحدى العصابات الرئيسة جرى اعتقالهم.

ولم يحدد بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية جنسيات المعتقلين أو تاريخ تلك العمليات وفق "سكاي نيوز".

وكانت الشرطة الإيطالية، قد صادرت الأسبوع الماضي 270 كيلوجراماً من الهيروين، كانت مخبأةً في حاوية وصلت على سفينة قادمة من إيران، وهي أكبر كمية يتم ضبطها في البلاد منذ ما لا يقل عن 20 عاماً.

وكانت سفينة الشحن قد أبحرت من ميناء بندر عباس في جنوب إيران.

تجدر الإشارة إلى أن إيران تواجه واحدة من أكبر مشكلات الإدمان في العالم، إذ قال نائب قائد الشرطة إسكندر مؤمني؛ إن عدد المتعاطين للمخدرات في البلاد بلغ 2.8 مليون شخص.

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