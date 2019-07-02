حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة.
" خوج" يحصد الدكتوراه في الطب
حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة.
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" خوج" يحصد الدكتوراه في الطبصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-02
02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:21 PM
" خوج" يحصد الدكتوراه في الطب
حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة.
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