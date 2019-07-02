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" خوج" يحصد الدكتوراه في الطب

حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة.

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" خوج" يحصد الدكتوراه في الطب
سبق

حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة.

02 يوليو 2019 - 29 شوّال 1440
11:21 PM

" خوج" يحصد الدكتوراه في الطب

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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حصل ذاكر محمد خوج على درجة الدكتوراه في الطب، كما شارك في احتفال جامعة أم القرى بتخريج دفعة 34 من كلية الطب بحضور نائب عميد كلية الطب الدكتور محمد باسلامة والدكتور أيمن مؤمنة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,516
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,360
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,795
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,300

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