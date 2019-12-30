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"الصحة" تنفّذ مبادرة تمريضية لرعاية كِبار السن

لتحسين الخدمات وزيادة متوسط العمر المتوقع

تنفّذ "الصحة" مبادرة تمريضية لرعاية كِبار السن، تحقيقاً للهدف الإستراتيجي للوزارة وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية لتحسين الرعاية والخدمات التمريضية لهم وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأوضحت "الصحة"، أن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية تمريض كبار السن، وحصر التمريض المتخصص في رعاية هذه الفئة، إضافة إلى مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العمل التمريضي لرعاية كبار السن، ومراجعة وتحديث مهارات وكفاءات تمريض كبار السن، وزيادة وعي المجتمع بدور تمريض رعاية كبار السن.

وتشتمل المبادرة على أربع مراحل "التخطيط والإعداد، والتدريب، والتطبيق، والاعتماد", حيث تم إعداد حقيبة تدريبية لتدريب تمريض رعاية كبار السن لعدد 90 ممرضاً وممرضة, إضافة إلى إعداد ثلاث دورات تدريبية ورش عمل لتمريض رعاية كبار السن بعنوان "تنمية القدرات التمريضية لرعاية كبار السن"، بالتعاون مع جامعة نورة، كما تمّ تدريب 87 ممارساً صحياً.

وزارة الصحة مبادرة تمريضية لرعاية كِبار السن

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنفّذ مبادرة تمريضية لرعاية كِبار السن
سبق

تنفّذ "الصحة" مبادرة تمريضية لرعاية كِبار السن، تحقيقاً للهدف الإستراتيجي للوزارة وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية لتحسين الرعاية والخدمات التمريضية لهم وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأوضحت "الصحة"، أن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية تمريض كبار السن، وحصر التمريض المتخصص في رعاية هذه الفئة، إضافة إلى مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العمل التمريضي لرعاية كبار السن، ومراجعة وتحديث مهارات وكفاءات تمريض كبار السن، وزيادة وعي المجتمع بدور تمريض رعاية كبار السن.

وتشتمل المبادرة على أربع مراحل "التخطيط والإعداد، والتدريب، والتطبيق، والاعتماد", حيث تم إعداد حقيبة تدريبية لتدريب تمريض رعاية كبار السن لعدد 90 ممرضاً وممرضة, إضافة إلى إعداد ثلاث دورات تدريبية ورش عمل لتمريض رعاية كبار السن بعنوان "تنمية القدرات التمريضية لرعاية كبار السن"، بالتعاون مع جامعة نورة، كما تمّ تدريب 87 ممارساً صحياً.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
02:13 PM

"الصحة" تنفّذ مبادرة تمريضية لرعاية كِبار السن

لتحسين الخدمات وزيادة متوسط العمر المتوقع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تنفّذ "الصحة" مبادرة تمريضية لرعاية كِبار السن، تحقيقاً للهدف الإستراتيجي للوزارة وتسهيل الحصول على الخدمات الصحية لتحسين الرعاية والخدمات التمريضية لهم وزيادة متوسط العمر المتوقع.

وأوضحت "الصحة"، أن المبادرة تهدف إلى إعداد كوادر تمريضية مؤهلة لرعاية تمريض كبار السن، وحصر التمريض المتخصص في رعاية هذه الفئة، إضافة إلى مراجعة وتحديث سياسات وإجراءات العمل التمريضي لرعاية كبار السن، ومراجعة وتحديث مهارات وكفاءات تمريض كبار السن، وزيادة وعي المجتمع بدور تمريض رعاية كبار السن.

وتشتمل المبادرة على أربع مراحل "التخطيط والإعداد، والتدريب، والتطبيق، والاعتماد", حيث تم إعداد حقيبة تدريبية لتدريب تمريض رعاية كبار السن لعدد 90 ممرضاً وممرضة, إضافة إلى إعداد ثلاث دورات تدريبية ورش عمل لتمريض رعاية كبار السن بعنوان "تنمية القدرات التمريضية لرعاية كبار السن"، بالتعاون مع جامعة نورة، كما تمّ تدريب 87 ممارساً صحياً.

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