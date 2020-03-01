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"مسام" ينتزع 5677 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من فبراير الجاري

إجمالي ما نزعه المشروع منذ بدايته 145.464 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020م من انتزاع 5677 لغمًا، منها 40 لغمًا مضادًّا للأفراد، و355 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5279 ذخيرة غير متفجرة، وثلاث عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145.464 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

اليمن مسام نزع الألغام المليشيات الحوثية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسام" ينتزع 5677 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من فبراير الجاري
سبق

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020م من انتزاع 5677 لغمًا، منها 40 لغمًا مضادًّا للأفراد، و355 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5279 ذخيرة غير متفجرة، وثلاث عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145.464 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
12:57 AM
اخر تعديل
01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
01:27 AM

"مسام" ينتزع 5677 لغمًا في اليمن خلال الأسبوع الرابع من فبراير الجاري

إجمالي ما نزعه المشروع منذ بدايته 145.464 لغمًا زرعتها الميليشيات الحوثية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لنزع الألغام في اليمن "مسام" خلال الأسبوع الرابع من شهر فبراير 2020م من انتزاع 5677 لغمًا، منها 40 لغمًا مضادًّا للأفراد، و355 لغمًا مضادًّا للدبابات، و5279 ذخيرة غير متفجرة، وثلاث عبوات ناسفة.

وبلغ إجمالي ما نُزع منذ بداية المشروع حتى الآن 145.464 لغمًا، زرعتها الميليشيات الحوثية المارقة في الأراضي والمدارس والبيوت في اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، وراح ضحيتها عدد كبير من الأطفال والنساء وكبار السن، سواء بالموت أو الإصابات الخطيرة أو بتر الأعضاء.

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