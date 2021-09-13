النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
عاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً وإبعاد غير السعوديين

"استئناف الرياض" تدين 24 متهماً مثلوا تشكيلاً عصابياً لارتكابهم جريمة غسل أموال لـ 17 مليار ريال

"بيريرا" محترف "الهلال" أغلى من فريق "الاستقلال" بأكمله مرة ونصف

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستقلال الإيراني بعد عدة ساعات في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا .

ومع تسليط الضوء على القيمة السوقية للاعبي الفريقين، إذ تصل قيمة لاعبي الهلال لنحو ستة أضعاف قيمة لاعبي الاستقلال .

محترف واحد في صفوف الهلال تبلغ قيمته السوقية نحو مرة ونصف من قبمة لاعبي الاستقلال أجمع.

حيث تبلغ قيمة لاعب الهلال البرازيلي بيريرا السوقية نحو 15 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة لاعبي الاستقلال جميعهم نحو 10 ملايين يورو، كما تبلغ قيمة لاعبي الهلال نحو 61 مليون يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"بيريرا" محترف "الهلال" أغلى من فريق "الاستقلال" بأكمله مرة ونصف
سبق

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستقلال الإيراني بعد عدة ساعات في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا .

ومع تسليط الضوء على القيمة السوقية للاعبي الفريقين، إذ تصل قيمة لاعبي الهلال لنحو ستة أضعاف قيمة لاعبي الاستقلال .

محترف واحد في صفوف الهلال تبلغ قيمته السوقية نحو مرة ونصف من قبمة لاعبي الاستقلال أجمع.

حيث تبلغ قيمة لاعب الهلال البرازيلي بيريرا السوقية نحو 15 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة لاعبي الاستقلال جميعهم نحو 10 ملايين يورو، كما تبلغ قيمة لاعبي الهلال نحو 61 مليون يورو.

13 سبتمبر 2021 - 6 صفر 1443
02:32 PM

"بيريرا" محترف "الهلال" أغلى من فريق "الاستقلال" بأكمله مرة ونصف

A A A
محمد السيّد - الرياض
11
2,209

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الاستقلال الإيراني بعد عدة ساعات في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن مباريات دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال آسيا .

ومع تسليط الضوء على القيمة السوقية للاعبي الفريقين، إذ تصل قيمة لاعبي الهلال لنحو ستة أضعاف قيمة لاعبي الاستقلال .

محترف واحد في صفوف الهلال تبلغ قيمته السوقية نحو مرة ونصف من قبمة لاعبي الاستقلال أجمع.

حيث تبلغ قيمة لاعب الهلال البرازيلي بيريرا السوقية نحو 15 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة لاعبي الاستقلال جميعهم نحو 10 ملايين يورو، كما تبلغ قيمة لاعبي الهلال نحو 61 مليون يورو.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,607
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,615
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,832
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,974

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة